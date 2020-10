Het personeel van het Wanica Ziekenhuis voert sinds gisteren een sit-downactie. Het gaat om personeel van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) dat uitgeleend is aan het Wanica Ziekenhuis om de covid-zorg te doen. Het personeel is in het ongewisse over de uitbetaling van de COVID-19 toelage die het kreeg voor de 12-urige diensten die het draaide. De actie is overgenomen door de bond van het AZP. Lloyd Pool, voorzitter van de bond, zei gisteren tegen Trishul Broadcasting Network, dat het personeel nu weer normale diensten draait, maar dat er geen duidelijkheid is wanneer het betaald zal worden voor de 12-urige diensten. Het gaat om de gelden over de maanden augustus en september. Volgens Pool gaat het echter niet om alle verpleegkundigen. Een deel is al uitbetaald.

De bond heeft de acties overgenomen om het personeel te beschermen. “Dat betekent dat je achter de actie van de mensen staat. Als je het eens bent met de redenen waarom ze actie voeren, dan moet je het overnemen en helpen om de problemen op te lossen.” De actie gaat door totdat de gelden zijn betaald. De sit-downactie is van 07.00-09.00u en gaat door tot donderdag.

Als er geen oplossing komt, zullen verdere gesprekken worden gevoerd over andere acties. “De mensen hebben hun geld nodig. Ze hebben alles opgeofferd om te werken. Als je niet kan betalen, dan moet je communiceren, maar als de mensen niets horen, gaan ze hun stem laten horen. Als er gecommuniceerd werd, zouden ze minder boos worden, want dan heb je ze gekend”, stelde Pool.

Hij gaf aan dat de zorg naar de patiënten toe in gevaar komt, maar dat het personeel wel zijn verantwoordelijkheid kent. “De patiënten zijn niet helemaal in de steek gelaten. Het personeel wil alleen zijn misnoegen uiten en de gemeenschap laten weten wat er speelt.” Pool zei dat het niet alleen om geld gaat, maar ook andere zaken waarvan de communicatie de belangrijkste is. “ De communicatie is slecht. Dat is een van de belangrijkste punten, omdat je door middel van communicatie heel veel narigheid kan voorkomen en heel veel dingen goed kan maken”, zei Pool.