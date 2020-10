“De benoemingen van de First Lady zijn helemaal niet correct”, zei de gewezen ondervoorzitter van het parlement, Ruth Wijdenbosch, gisteren in het radioprogramma ABC Aktueel. Volgens Wijdenbosch kan Melissa Santokhi-Seenacherry de president wel adviseren, maar niet in een formele functie. Wijdenbosch zei dat zij de regering nog steeds ondersteunt, alleen hoopt zij dat de benoemingen teruggedraaid worden.

“Dit had ik niet van de president verwacht, dat hij zoiets zal opperen. De First Lady moet werk uitvoeren als First Lady. Er wordt gezegd dat ze deskundig is op juridisch gebied, maar hoe werd die fout dan gemaakt bij Staatsolie?, zegt Wijdenbosch. De First Lady had volgens de Staatsolie-statuten, niet de vereiste leeftijd om zitting te kunnen nemen in de Raad van Toezicht (RvC) van Staatsolie. De statuten werden vervolgens gewijzigd, zodat de First Lady alsnog zitting kon nemen. Wijdenbosch: “Om de First Lady in een formele functie te benoemen, heeft de president haar voor de haaien gegooid. Dit is heel jammer hoe ze helemaal belachelijk wordt gemaakt, maar dit is eigen schuld, dikke bult. Dit mocht nooit gebeuren, dat de First Lady zo over de tongen gaat. De regering moet de benoeming terugdraaien en doen waarvoor wij hen gekozen hebben.”