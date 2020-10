De bedrijven die eigenaar zijn van een Venezolaans olieschip dat al bijna twee jaar voor de kust van het land gepositioneerd is, hebben de Verenigde Staten opgeroepen om groen licht te geven om 1,3 miljoen vaten olie te lossen nadat lokale milieuactivisten op de eilanden Trinidad en Tobago, hun misnoegen hebben geuit over de recente status van de boot, die naar één kant kantelt en op het punt staat te zinken.

Recente foto’s en beelden tonen de FSO Nabarima, die sinds januari 2019 in de Golf van Paria ligt, kantelend in een hoek van ongeveer 25°. De boot vaart onder de Venezolaanse vlag en wordt beheerd door het Venezolaanse staatsoliemaatschappij Petroleos de Venezuela (PDVSA) en Eni, de Italiaanse oliegigant. De Amerikaanse ambassade in Trinidad en Tobago zei vrijdag, dat de joint venture “de verantwoordelijkheid heeft om actie te ondernemen om een milieuramp in de Venezolaanse wateren te voorkomen”. Maar Eni zei vrijdag dat, omdat de Verenigde Staten PDVSA in 2019 samen met president Nicolás Maduro hebben gesanctioneerd, het moet wachten op goedkeuring van de Verenigde Staten om zijn olie te lossen “om elk sanctierisico te voorkomen”.

De ambassade zei in een verklaring dat “het sanctieprogramma van de Verenigde Staten in Venezuela niet bedoeld is om zich te richten op activiteiten die betrekking hebben op veiligheid, milieu of humanitaire problemen”, wat suggereert dat de lokale autoriteiten vrij zijn om de olie te lossen.

De Nabarima heeft de capaciteit om 1,4 miljoen vaten olie te vervoeren en heeft momenteel 1,3 miljoen vaten – het equivalent van meer dan 54 miljoen gallons ruwe olie. Een lekkage van het schip in de Golf van Paria zou vijf keer zoveel olie dumpen als de Exxon Valdez in 1989 voor de kust van Alaska, merkte klimaatwetenschapper Eric Holthaus op.

