De unificatie van de wisselkoers is reeds enige tijd, op dinsdag 22 september, door Centrale Bank van Suriname (CBvS), vastgesteld. De koers is nu SRD 14,018 voor de US-dollar. De Centrale Bank benadrukte dat er één koers voor de gehele economie gehanteerd zal worden, desondanks zijn er mensen die zich niet aan de vastgestelde koers houden. In het kader hiervan heeft de Centrale Bank een telefonische infolijn opengesteld, waarbij burgers vanaf nu wisselkoersovertredingen kunnen doorgeven. De voorzitter van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB), Bryan Renten, zegt desgevraagd, dat koersunificatie de huidige situatie niet zalig zal maken.

“De unificatie van de wisselkoers is een belangrijke stap van de regering geweest om de huidige economische situatie te stabiliseren. Desondanks moet ik ook zeggen, dat de unificatie de situatie niet zaliger zal maken, omdat de vraag naar valuta nog steeds groter is dan er wordt aangeboden. Het ook te vroeg om te concluderen, dat de unificatie niet zal werken. We hebben nog wat tijd nodig om te kijken hoe het zal uitpakken”, zegt Renten.

Volgens hem moet de overheid ook fiscale maatregelen treffen, om zo ook de overheidsuitgaven terug naar een minimale te brengen. Verder zegt Renten, dat het in deze fase moeilijk zal zijn om op te treden tegen wisselkoersovertreders. “Vóór de koersunificatie hebben velen producten tegen een veel hogere koers opgekocht, dus het is nu niet realistisch, dat zij die voor veel minder verkopen. Het zal ook niet eerlijk zijn, dat ze daarvoor beboet of gestraft worden, niemand wil verlies lijden.”

Renten deelt de mening, dat de overheid momenteel beter met de desbetreffende autoriteiten moet communiceren om te voorkomen dat er sociale of arbeidsonrust ontstaat in de samenleving. “Iedereen wil meer verdienen, gezien het niet alleen voor de samenleving zwaar is, maar ook voor bedrijven. Momenteel komen tal van bedrijven met de verschillende verhogingen niet uit. De overheid moet beter communiceren en plannen presenteren wat de volgende stappen in de wederopbouw van de economie zullen zijn”, aldus Renten.