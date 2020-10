‘Regering luistert niet naar het volk’

NPS-parlementariër Patricia Etnel en bestuurskundige August Boldewijn, zeiden in een gesprek met De West, het oneens te zijn met de benoeming van First Lady Melissa Santokhi-Seenacherry tot algemeen directeur van het Kabinet van de President. “Wij hebben vanaf het begin geprotesteerd tegen nepotisme en benoemingen van familie en vrienden, maar het blijft maar doorgaan’’, benadrukte Etnel. Volgens haar blijkt de regering niet te luisteren naar het volk en ook niet naar de parlementariërs.

De gewezen directeur Bestuurs- en Administratieve Aangelegenheden, Eugène van der San, zei ook eerder tegenover Starnieuws, dat een circulaire met betrekking tot de benoeming van de First Lady totaal geen waarde heeft. Volgens het nieuwe organogram van de regering, zullen zaken via de algemeen directeur de president bereiken. Dit is een compleet nieuwe organisatiestructuur die de regering heeft geïntroduceerd en doordat de functie van de first lady is geregeld, zijn er daar geen bestuurlijke bevoegdheden aan gekoppeld. “De mededeling die gedaan is, is dus onzin. De First Lady heeft geen enkele rechtskracht om deze functie te bekleden”, aldus Van der San.

Boldewijn vraagt zich af met betrekking tot deze zaak of er geen sprake is van wanbeleid, “Mensen zomaar á la dol aantrekken zonder een functiebeschrijving, is onkan.” Volgens Boldewijn moet er exact aangegeven worden, of een persoon geschikt is voor de functie. “Waarom het nodig is dat een persoon zoveel functies bekleedt? Waaraan zal de persoon bijdragen en hoeveel zal de persoon per maand verdienen?’’, aldus Boldewijn. Boldewijn blijft van mening, dat het onjuist is om een persoon een functie te geven, zonder kennis en vaardigheden te hebben over wat de functie inhoudt. De benoeming van de first lady als algemeen directeur van het Kabinet van de President, wordt bevestigd in een circulaire, die door de directeur Bestuurs- en Administratieve Aangelegenheden, Adjayjkoemar Moensi is rondgestuurd. Volgens de circulaire fungeert de first lady al vanaf 1 oktober als algemeen directeur. De functie is gecreëerd na het aantreden van de regering- Santokhi. Naar aanleiding van deze benoeming is er opnieuw commotie ontstaan in de samenleving.