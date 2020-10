De situatie rondom de ontevredenheid van zorgverleners is nog steeds niet opgelost. De artsen zijn van mening, dat de Surinaamse Vereniging van Assurantie Maatschappijen (SURVAM), de situatie ernstig onderschat, aangezien zij de bespreking van dit onderwerp al geruime tijd op de lange baan schuift. De Survam wordt een “afduwbeleid” verweten. Dit liet de voorzitter Sectie Algemeen Artsen VMS, drs. M. Simboedatpanday, weten in een schrijven d.d. 30 september aan Ronny Bardan, de voorzitter van de Survam.

Bardan zegt desgevraagd, dat de sectie inzake deze kwestie, bemiddeling van de Zorgraad heeft gevraagd. “De artsen willen een verhoging op het abonnementstarief, maar verhogingen gaan niet ten koste van een groep.

De artsen denken dat er alleen voor een groep verhoogd kan worden, terwijl ook andere groepen zoals fysiotherapeuten en laboratoria, hebben gevraagd naar een verhoging. Ze moeten begrijpen dat verzekeraars altijd achteraf de premie verhogen, wanneer er afspraken zijn gemaakt met de verschillende partijen”, aldus Bardan. Naar aanleiding van het feit dat de Survam eenzijdig heeft besloten de weg naar de Zorgraad te kiezen voor bemiddeling en het gesprek met de directies van de laboratoria My lab, Health Control en Medilab zoals aangekondigd in een schrijven van d.d. 22 september heeft overgeslagen, zijn zij niet meer in staat hun tariefaanpassing langer uit te stellen. In een schrijven van 28 augustus hebben laboratoria gesteld, dat zij een minimale tariefsaanpassing van 75 procent willen doorvoeren. Indien de verzekeraars bij hun standpunt blijven, zullen de laboratoria de verzekerden op de hoogte stellen dat met ingang van 15 oktober, de Survam garantiebrieven tot nader order niet meer geldig zijn.

Volgens een ingewijde uit de zorg, hebben de medisch specialisten hun laatste aanpassing in 2013 gekregen en wel SRD 5 (van SRD 120 naar SRD 125). “Het was gebruik dat er steeds na niet te verwaarlozen inflatie op jaarbasis, vaak om de twee jaar zelfs, gekeken werd naar aanpassing, rekening houdend met de inflatie. Vaak bleef men eronder, soms liet men het een jaartje op zijn beloop. Maar in de achterliggende jaren was de inflatie niet te verwaarlozen. Ettelijke malen hebben de medici aan de bel getrokken bij de verzekeraars. Die hebben steeds de andere kant op gekeken”, zegt een specialist tegenover de krant. Volgens de specialist hebben voornamelijk de particuliere verzekeringsmaatschappijen, ondanks hun enorme onroerend goed aankopen (ook luxe nieuwbouw) alle gesprekken met de medici weg gedrukt, terwijl ze wel vanaf 2018 hun premies voor de ziektekosten ondanks de wettelijke beperkingen, steevast hebben verhoogd. “De zorgverleners zijn moedwillig genegeerd”, zegt een medicus.

Een jurist zegt het volgende: “Nu willen de verzekeraars niet praten, ondanks de goede bedrijfsresultaten ook met betrekking tot de medische ziektekostenverzekering, maar verwijst men naar de Zorgraad voor bemiddeling. Die rol heeft de Zorgraad niet en toen zij zelf hun premies eenzijdig hebben verhoogd, keer op keer, keek de Zorgraad de andere kant op. Omdat men deze groepen genegeerd heeft, zeer zwart heeft afgeschilderd, en vanaf COVID-19 weer meer respect voor hen en hun werk heeft, moeten ze nog steeds zien uit te komen met de honorering van 2013? Daarom vallen de particuliere dialysecentra zo goed als om, en de rest volgt. Er zal een oplossing voor deze groepen moeten komen, aanpassing van hun tarieven, zodat ze niet massaal dit grondgebied hoeven te verlaten om elders waar ze wel degelijk zowel kwalitatief als financieel gewaardeerd worden, hun heil te zoeken.” De jurist is van mening, dat het gaat om een zeer verantwoordelijk beroep en daar dient men zich ook voldoende rekenschap van te geven. “Ze riskeren vaak hun eigen leven, moeten midden in de nacht erop uitgaan, omdat de patiënt roept. Dit mag ook meegenomen worden, zoals in de rest van de wereld normaliter het geval is”, stelt de jurist.