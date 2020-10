Regering zal waarschijnlijk weer uitstel moeten vragen

Suriname heeft deze maand een rente van 26 miljoen dollar die afgelost moet worden op de obligatielening van 550 miljoen US-dollar die in 2016 via Oppenheimer was uitgezet. Het bedrag is er nog niet. In juli van dit jaar was ons land ook al niet in staat, de aflossing op de obligatielening van 125 miljoen US-dollar te betalen, wat ertoe geleid heeft dat de kredietwaardigheid van Suriname omlaag werd gebracht naar default. Nadat de rente werd betaald en schuldeisers akkoord gingen om opnieuw te praten over de terugbetaling, ging de kredietwaardigheid weer omhoog naar CCC.

Volgens econoom Steven Debipersad, zal de regering waarschijnlijk weer opnieuw een uitstel moeten vragen aan de schuldeisers. Volgens hem vormt dit opnieuw de grootse uitdaging voor de regering. De bedoeling is dat alvast een oplossing wordt gevonden voor de rentebe-taling. “We moeten leren uit die juli obligatie die wij niet konden betalen. Maar door goede onderhandeling hebben wij een uitstel kunnen krijgen. En om goed te onderhandelen, is het nodig dat er buitenlandse deskundigheid wordt aangetrokken”, stelt de econoom.

Opnieuw een default, zal volgens Debipersad negatieve gevolgen kunnen hebben voor de economie, de bankensector en voor Staatsolie, die ook een internationale obligatie heeft uitstaan.

“In elke omstandigheid, als je weigert de betalingen te voltooien, wordt het je kwalijk gekomen. Ze kunnen je zelf afstraffen”, zegt Debipersad. Dit zal volgens hem het internationale imago van Suriname verder schaden, waardoor het steeds moeilijker wordt om op de internationale markt kapitaal te lenen dat noodzakelijk is om de economie uit het slop te halen. “En we hebben die kapitaalmarkt nodig”, aldus Debipersad.

“We kunnen blijven zeggen, dat wij steun zullen aanvragen aan zowel nationale als internationale organisaties, maar dit gaat nog een tijdje duren. De regering zal om de tafel moeten gaan zitten om sneller met de schuldeisers formeel en correct deze kwestie te bespreken. Als je de schuldeisers niet terug kan betalen, gaat je kredietwaardigheid omlaag en wordt er ook geen vertrouwen meer in je gesteld”, aldus Debipersad.

Minister Armand Achaibersing van Financiën en Planning zei dat er voor de rente aflossing van 26 miljoen US-dollar, een oplossing wordt gezocht. De regering zet zich in om de status van wanbetaler te voorkomen. Suriname gaat keihard moeten onderhandelen, wanneer het gaat om het herschikken van zijn schulden bij internationale schuldeisers. Onlangs zei president Chandrikapersad Santokhi, dat het Franse adviesbureau Lazard intussen aangetrokken is om Suriname te ondersteunen bij de onderhandelingen met schuldeisers. Lazard en lokale en internationale financieel deskundigen helpen momenteel zoeken naar mogelijkheden om het geld voor de aflossing van de Oppenheimer lening op tijd te kunnen mobiliseren.