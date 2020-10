President Chandrikapersad Santokhi, heeft in zijn jaarrede, de maatregelen genoemd die ervoor moeten zorgen dat onze economie weer gezond wordt. De herstructurering van de overheidsschuld, devaluatie van Surinaamse dollar (SRD), 10 procent verlaging van de uitgaven voor de publieke sector, 25 procent schrappen op subsidies voor elektriciteit, water, kookgas, brandstof en openbaar vervoer, 10 procent solidariteitsheffing op bedrijfsinkomsten en hogere persoonlijke inkomens en 2 procent verhoging van de omzetbelasting op invoer, zijn een onderdeel daarvan.

Verder wil de overheid de uitbreiding van belastbare goederen en diensten voor omzetbelastingdoeleinden, erfpachtkosten en royalty’s op kleinschalige goudwinning verhogen.

Volgens economen is een deel van deze maatregelen al in 2016 besproken/geadviseerd door het Internationaal Monetair Fonds (IMF) aan de toenmalige regering Bouterse. De toenmalige regering had steun geaccepteerd van het IMF, doch gaf een jaar later aan, niet op één lijn te zijn met de voorwaarden. Het IMF gaf toentertijd te kennen, dat het niet tevreden was over het tempo, waarin de subsidies van brandstof en energie werden afgebouwd door de regering. Een jaar nadat het IMF de lening had gegeven, liet Suriname weten, niet langer gebruik te willen maken van deze overeenkomst en zegde hierdoor bijna een half miljard aan Amerikaanse dollars op. Naar verluidt zal de regering de subsidies op stroom, water en kookgas voor het einde jaar van het jaar verlagen en daarbij zullen de maatregelen van het IMF geïmplementeerd worden. Wij vernemen, dat leden van het IMF, momenteel vertoeven op Surinaamse bodem om zaken verder te bespreken.

De regering is ook drukdoende met de invoering van een speciale belasting op goud, verhoging van import- en exportkosten, herbeoordeling van vrijstellingen van invoerrechten op inputs en kapitaalgoederen, en de aanscherping van de regels voor belastinginning worden nader bekeken. Dit zal doormiddel van de oprichting van een bureau voor fiscale informatie en onderzoek gebeuren, dat ook zal bijdragen aan de implementatie van een geavanceerd ladinginformatiesysteem.