Parlementariër Sham Binda zei vandaag, in gesprek met De West, niet eens te zijn met de weg naar het Internationaal Monetair Fonds (IMF). “ IMF is een gerespecteerd instituut, maar ik denk niet dat het de juiste keuze is om de economie van ons land gezond te maken. Wij moeten investeerders zoeken, die hier willen investeren” aldus Binda.

Om de economie van Suriname te herstellen, kunnen wij met andere alternatieven komen. “ Wij moeten ons als natie opstellen, om niet afhankelijk te zijn van de Internationale instituten’’, zei Binda. Volgens Binda, hebben wij al een proces van uitvoeren van de structuur aanpassing meegemaakt, tijdens de regering Ronald Venetiaan. “ Waarom gaan wij dan weer een Instituut benaderen, om zo de economie op spoor te brengen?’’ vraagt Binda zich af. Hij gelooft niet in meer leningen, omdat wij dan van de ene lening in de ander lening belanden . Hij zegt verder, dat als wij blijven lenen, we geen garantie hebben, dat de economie herstelt, tenzij het om de productiesector gaat. Vervolgens zegt Binda dat Suriname rijk is aan aardolie en volgens hem is Suriname de hotspot, omdat wij tussen Guyana en Frans-Guyana liggen, waardoor wij ook Europese investeerders kunnen aantrekken. Bovendien heeft Suriname een politiek stabiel klimaat, dat voor investeerders een goede factor is. Suriname heeft veel vormen van grondstoffen en door investeerders aan te trekken, kan Suriname vooruit komen, als gevolg van een tegemoetkoming. “ Als wij blijven lenen, hoe lossen wij de schulden dan af? Ik heb wel geloof in het IMF, maar ik vind niet dat het momenteel de juiste keuze is om de economie van ons land vooruit te brengen. Wij belanden dan weer in de volgende lening’’, benadrukte Binda. Verder zegt Binda, dat wij gebruik moeten maken van Surinamers, omdat de Surinaamse bevolking veel kennis heeft, om de economie weer op de juiste pad te brengen. Echter zijn er bij het IMF regels verbonden, waardoor wij afhankelijk worden. Binda stelt dat wij naar andere opties moeten uitkijken, als wij hierdoor ons land gezond willen maken. Suriname is rijk aan grondstoffen en volgens Binda, kunnen wij Suriname adverteren. Ook vindt hij, dat er genoeg deskundigen zijn, die ons op het juiste pad kunnen begeleiden. Onze diplomatieke posten moeten de opdracht krijgen, investeerders binnen te halen, en zij kunnen dit alles dan verder rapporteren. Het pakket van maatregelen, dat er in de tussentijd wordt toegepast; de brandstofverhoging en de unificatiekoers, zullen de economie vooruit brengen, omdat wij allen meewerken. “Als buitenlandse investeerders in ons land komen investeren, zal onze knowhow ook toe nemen. Wij krijgen dan van een consumerend volk, een productief volk. Er worden dan bedrijven opgezet en de werkgelegenheid zal toenemen. Door de werkloosheid op te heffen, kunnen wij ook kapitaal binnen krijgen’’, aldus Binda.