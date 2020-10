Enkele binnenlandbewoners hebben tijdens de tweedaagse gran krutu die vrijdag en zaterdag door de regeringstop werd gehouden, enkele bestaande vraagstukken aangekaart. De vuurwapenbeleid kwestie werd onder andere ook naar voren gebracht, waarbij enkele dorpelingen de regering vroegen, het vuurwapenbeleid voor de inheemsen en Marrons onder de verantwoordelijkheid van de minister van Justitie en Politie (JusPol), Kenneth Amoksi te plaatsen, in samenwerking met het traditioneel gezag, en dat de procureur generaal (PG) helemaal geen bemoeienis meer zou moeten hebben in deze kwestie.

Volgens de strafpleiter Radjesh Bhoewar, is de PG al decennialang belast met het vuurwapenbeleid en kan hij zich niet indenken, dat dorpelingen nu ervoor pleiten, dat dit beleid specifiek in handen van JusPol komt. Volgens Bhoewar houdt de PG zich niet nu bezig met het vuurwapenbeleid, maar al decennialang. “De PG vertegenwoordigt een volledig onafhankelijk rechterlijke macht instituut. Hij weet beter. En persoonlijk vind ik, dat er geen verandering hierin hoeft te komen”, aldus de raadsman. Hij stelt, dat de PG bevoegd is om aan personen, schriftelijk vergunning te verlenen, om onder andere de daarin op te nemen voorwaarden in de Vuurwapenwet, in aanmerking te doen komen voor een vuurwapen of één bij ze te mogen hebben. Ook wijst Bhoewar erop, dat de PG in samenwerking met de politie erop toeziet, welke belanghebbenden het tot persoonlijk gebruik bij zich te mogen hebben. “Dus ook de politie wordt hierin betrokken in samenwerking met JusPol, zodat zaken eerlijk en oprecht verlopen en dat er aan de juiste personen, toestemming verleend wordt.”

“Niet de minister, maar de PG, moet de vergunningen verlenen aan deze belanghebbenden.

Er kunnen zich namelijk vanwege het ministerie, zich een heleboel misverstanden manifesteren, en daardoor krijgen wij dan opnieuw problemen”, merkt Bhoewar op. Volgens hem, hoeft deze kwestie niet moeilijk opgelost te worden, door de bestaande regelgeving voor binnenlandbewoners. Deze regelgeving houdt in, dat indien zij in aanmerking willen komen voor een vuurwapen, zij hun aanvraag via hun dorpshoofd of granman of kapitein, kunnen indienen en die wordt dan doorgestuurd naar de pg”, aldus Bhoewar. Volgens de raadsman kunnen wij er niet onderuit, dat deze bewoners het nodig hebben voor onder andere hun visvangst, jacht en om landbouw te verrichten. “De mensen hebben een vuurwapen inderdaad nodig om hun gezin te onderhouden, maar dan moet het in ieder geval transparant geschieden”, merkt Bhoewar op. Elke vergunning is strikt persoonlijk. De vergunning vermeldt tevens, op welke wijze en langs welke weg de in-, door- of uitvoer heeft te geschieden, alsmede de bijzondere voorwaarden, waaronder deze is verleend. Van een vergunning tot invoer van vuurwapens en munitie mag slechts gebruik worden gemaakt door de hier te lande zich bevindende aanvrager.