Beter communiceren

Vicevoorzitter van De Nationale Assemblee Dew Sharman, zegt in gesprek met De West, dat er geen opzet is geconstateerd inzake de acht coronadoden die niet tijdig opgenomen werden in het covid-dashboard, maar dat er in de werkwijze iets mis kon zijn gegaan. Dit verklaart het DNA-lid nadat de gemeenschap gisteren ineens geconfronteerd geraakte met 38 sterfgevallen, waarbij wij gistermorgen nog 30 sterfgevallen hadden. De 8 anderen zijn naar vermeld, niet op één dag overleden, maar 6 in de afgelopen weken op de Spoedeisende Hulp (SEH) van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo en 1 werd binnengebracht via de Medische Zending (MZ).

Een andere persoon is gisteren gestorven op de Intensive Care Unit van het Regionaal Ziekenhuis Wanica. Hiermee is het aantal doden op de COVID-19 teller toegenomen naar 39.

Intussen werd gemeld, dat de SEH en de MZ nog niet gekoppeld waren aan het Covid-dashboard, vandaar dat de informatie niet op dagbasis binnenkwam, waardoor het soms administratief wat langer duurde om de informatie binnen te krijgen. Sharman zegt, dat het niet een onbekend fenomeen is, maar dit weliswaar kan gebeuren in de medische wereld. “Ik denk persoonlijk, dat er niet voldoende gecommuniceerd wordt, maar het kan ook voorkomen dat de data niet op tijd doorgestuurd wordt of verwerkt is, en het dan laat binnenkomt”, aldus Sharman. Ook kan het volgens het assembleelid liggen, aan het feit, dat niet alles gedigitaliseerd is, om zo snel over de data te kunnen beschikken. “Het kan gebeuren, dat het een keer plaatsvindt, uiteraard zal men eraan moeten werken, zoveel mogelijk en zorgvuldig te werk te gaan om zo en snel over de informatie te kunnen beschikken”, aldus Sharman.

“Grote ramp is het niet. Ik begrijp het schrikeffect in de samenleving, ik praat het niet goed. Maar het is een stuk gebrek aan communicatie geweest”, voegde Sharman eraan toe. Volgens het assembleelid kan de optimale communicatie, ervoor zorgen dat deze fouten zich niet herhalen. Om dit in het vervolg te voorkomen, zijn de SEH en de MZ net als de ziekenhuizen nu wel gekoppeld aan het Covid-dashboard en kan de informatie per direct binnenkomen.

De COVID-19 pandemie grijpt om zich heen, maar laten wij heel serieus alle voorlichtingen en preventie in acht nemen, zodat we de keten van besmettingen doorbreken”, aldus Sharman. Het aantal actieve gevallen is gesprongen naar 808. 38 personen zijn genezen verklaard. Van de 2559 besmette mensen zijn 1712 personen genezen verklaard. 39 mensen hebben de ziekte niet overleefd. 14 patiënten worden behandeld in de Intensive Care Units van de ziekenhuizen.