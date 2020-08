De bekende handelaar R. is gisteravond kort na het ingaan van de avondklok, voor een bedrijf aan de Waterkant ter hoogte van de afslag naar de dokter Sophie Redmondstraat, verschillende malen met een pistool beschoten. R. raakte naar verluidt dusdanig verwond, dat hij ter plekke het leven liet. De schutter verwijderde zich daarna als duorijder op een bromfiets, snel uit de omgeving en zou volgens voorlopige informatie, later elders in een gereedstaande auto zijn gestapt om veiliger weg te kunnen komen. Gezien de omstandigheden en de manier waarop er gehandeld is door de schutter, wordt er naar wij vernemen, rekening gehouden met een afrekening. De politie stelt een diepgaand onderzoek in en zal vermoedelijk naderhand met meer informatie komen.