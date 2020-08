Afgelopen maandag heeft de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (SLM), een nieuwe Raad van Commissarissen (RvC) samengesteld. Minister Albert Jubithana van het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme, bevestigt de benoeming van de RvC.

Radjen Pahladsing is de nieuwe president-commissaris, de overige leden zijn: Ganesh Laigsingh, Reshma Mangre, Clyde Cairo, Leo Brunswijk, Freddy Palata en Henry Klas. Volgens Jubithana zijn de leden eerder verbonden geweest aan de SLM of hebben ze de nodige ervaring om plaats te nemen in de RvC. Pahladsing zegt, dat de heer Palata namens de vakbond is afgevaardigd. “We hebben aangegeven, dat we vanuit goed en behoorlijk bestuur dit land gaan leiden. Los van het feit dat we content zijn, hebben wij het vertrouwen dat ze een goede job zullen verrichten”, aldus Jubithana in het radioprogramma ABC Actueel. Volgens hem heeft de SLM nieuwe uitdagingen die door nieuwe inzichten bewerkstelligd moeten worden.

Jubithana zegt, dat er in de luchtvaartindustrie ook nieuwe uitdagingen zijn. “Dit zijn mannen die het klappen van de zweep kennen. Leo Brunswijk is zelf gewezen president-commissaris. Ook Cairo is eerder verbonden als commerciële mandaat, dus er is genoeg ervaring. We zullen ook heel hard werken, dat is ook de boodschap van de vicepresident, Ronnie Brunswijk, geweest”, zegt Jubithana.