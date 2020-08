President Chandrikapersad Santokhi, heeft gisteren tijdens een televisietoespraak de COVID-19 maatregelen ietwat aangescherpt en met nog eens twee weken verlengd. Dit naar aanleiding van het overschrijden van de voorgeschreven COVID-19 maatregelen, door bepaalde burgers. “We hebben kunnen opmerken dat in die twee weken sommigen van u gehoor hebben gegeven aan de oproep. Helaas hebben velen dat niet gedaan, dit met alle gevolgen van dien. De cijfers geven een somber beeld en houden onze bezorgdheid op scherp.”

De regering is daarom genoodzaakt de maatregelen te verlengen met nog twee weken. “Doen we het niet, dan voorzien we een verdere escalatie van covid-19 in ons land met alle negatieve gevolgen op het persoonlijke, maatschappelijke en economische vlak”, aldus het staatshoofd.

De getroffen maatregelen zijn ook noodzakelijk en urgent om de situatie die we met ons allen waarnamen in te dammen en het tij te keren. Het aantal besmettingen nam zodanig toe, dat we de druk op onze gezondheidszorg konden waarnemen. De reeds bestaande schaarste aan ziekenhuisbedden, personeel, medicamenten en apparatuur werd duidelijker, ook het aantal quarantaineplekken werd steeds minder”, stelde Santokhi.

De steeds stijgende cijfers geven aan, dat ons land nog lang niet de gewenste omstandigheid heeft. De meeste besmettingen vinden plaats in het zuiden van Paramaribo en in het noorden van Wanica. Tevens is ook een uitbreiding naar de overige ressorten en districten, waar te nemen. Ondanks de gemaakte afspraken worden feestjes georganiseerd en allerlei samenkomsten, terwijl bekend is dat dergelijke situaties de verspreiding van COVID-19 bevorderen. Santokhi is van mening, dat wij het virus alleen kunnen overwinnen wanneer we ons houden aan de verplichte maatregelen, en wanneer we onze eigen verantwoordelijkheid dragen.

Vanaf maandag 10 augustus tot en met zondag 23 augustus gelden de volgende maatregelen: – Het Uitgaansverbod wordt bijgesteld van 20:00 in de avond t/m 05:00 in de ochtend.-Het dragen van mond- neusbedekking is verplicht. Ook de opening van restaurants en andere eetgelegenheden wordt zoveel als mogelijk beperkt tot afhaalservice, met uitzondering van restaurants met terrassen, waar men met inachtneming van de algemene maatregelen, de fysieke afstand en de hygiëne kan garanderen. Verder zijn samenscholingen van groepen van meer dan 5 personen, behalve voor werk of onderwijs, verboden. Dit is ook van toepassing op feesten, inclusief huisfeesten, religieuze bijeenkomsten en begrafenissen. Alle sportscholen en centra zijn tot nader order gesloten. Ook contactsporten zijn niet toegestaan. Alle sportactiviteiten die in de buitenlucht plaatsvinden, mogen uiteraard plaatsvinden, gezien de buitenlucht bijdraagt tot de versterking van de gezondheid. Onverkort blijft van kracht, dat contactsporten niet zijn toegestaan!

Contactberoepen zoals binnen de fysiotherapie, kapsalons en barbershops zijn vooralsnog toegestaan, mits er voldoende ventilatie aanwezig is in de ruimten (ramen open), de afstand van 1.5 meter tussen cliënten wordt gehandhaafd, evenals de handhygiëne en het dragen van mond- en neusbedekking door alle aanwezige personen. Alle besloten faciliteiten zoals Casino’s, gok en vermakelijkheidsgelegenheden, waaronder SURIBET, bars, clubs, dancings en bordelen zijn gesloten. Markten blijven vooralsnog geopend met inachtneming van de 1.5 meter afstand tussen klanten en venters, mond- en neusbedekking verplicht voor een ieder die de markten betreedt, goede ventilatie en handhygiëne. Het onderwijsproces blijft gehandhaafd met inachtneming van de door het ministerie ontwikkelde Covid-19 preventie protocollen.

De komende twee weken zal wederom, het toezicht op de naleving op de maatregelen drastisch worden verscherpt door de politie, waarbij beboeting bij niet-naleven zal worden toegepast.