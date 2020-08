De koers vertoont vanaf begin augustus, een stijgende trend. “We zijn verplicht onze koersen aan te passen, omdat de straatkoers op gegeven moment veel hoger ligt dan bij ons”, zegt een cambiohouder desgevraagd. Sinds begin augustus is er een stijging te merken in de aankoopprijs van valuta. De prijs voor de aankoop van euro ging van SRD 10 naar SRD 13, terwijl de US-dollar van SRD9 naar SRD 11 ging. Volgens de cambiohouder is er momenteel een schaarste aan valuta, dit maakt dat men bereid is een hoge koers aan te bieden.

‘Als de hosselaars een veel hogere prijs aanbieden, dan hebben wij geen andere keus dan ons daaraan te schikken. Doen wij dat niet, dan verdienen wij ook niet”, zegt de cambiohouder. Volgens hem wordt er op straat al dicht bij de SRD 15 geboden voor de euro. De cambiohouder zegt dat het ook een tactiek is van zijn collega’s. “Ze kiezen een paar jongens uit en geven ze geld om op straat te gaan hosselen. Jij die dat niet doet, draait op verlies. Maar dit zorgt er alleen voor dat de koers omhoog gaat, omdat de regering geen geld heeft om de koers stabiel te houden en dat weten zij ook”, zegt de cambiohouder.

De Centrale Bank van Suriname (CBvS), maakte bekend dat rond eind augustus, de wisselkoersen voor valuta zullen worden bijgesteld Volgens de Bank zullen de wisselkoersen in lijn worden gebracht met de realiteit op het koersenfront. Dit werd ook bevestigd door de minister van Financiën, Armand Achaibersing.