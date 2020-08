Het Openbaar Ministerie is begonnen met een interne opsporing van Gillmore Hoefdraad, ex-minister van Financiën. Hoefdraad zou in Guyana gezien zijn. Zijn advocaten beweren het tegendeel en zeggen dat hij nergens naartoe is. Patricia Etnel (NPS) zegt dat de rechtszaal de plek is waar recht wordt gesproken. Het maakt voor haar niet uit waar Hoefdraad is. “Niemand staat boven het recht. Hij zal wel gevonden worden. Als je geen boter op je kop hebt, dan kom je praten en vertellen wat er is gebeurd. Pas als je iets te vrezen hebt, laat je je niet vinden”, zegt Etnel.

De coalitie is verheugd dat het proces nu in gang is gezet. Hoefdraad is op 6 augustus in staat van beschuldiging gesteld door het parlement.

Asiskoemar Gajadien (VHP) zegt dat de samenleving beloofd was dat er onderzoek zou komen naar alle onregelmatigheden. “De kwestie lag reeds bij de procureur-generaal en moest voortgang vinden. Daarvoor hebben we gezorgd.’’ Wat de verblijfplaats van Hoefdraad betreft, zegt Gajadien dat hij niet veel tijd wil besteden aan de ex-minister. “Er zijn andere gevallen waarop we ons moeten richten.

Als zijn advocaat beweert dat hij in het land is, dan moet hij komen meewerken aan het onderzoek”, stelt Gajadien.

Dat het onderzoek naar Hoefdraad op gang komt, is volgens Etnel een teken dat we nog steeds in een rechtstaat leven waar niemand boven recht en wet staat. Dat is volgens haar het belangrijkste dat nu gesteld kan worden. “Als je verdachte bent, wordt je aangehouden totdat je onschuld bewezen is. De procureur-generaal had dit nodig om verder te gaan. Het parlement heeft zijn werk gedaan. We kijken nu naar het werk dat het Openbaar Ministerie zal verrichten en de samenleving kijkt mee”, zegt Etnel.

De BEP en NDP hebben bij de vorige vordering van de procureur-generaal tegen gestemd. Bij de nieuwe vordering hebben zij de zaal verlaten voordat de stemming begon. Volgens de NDP-fractie zijn de gevolgde procedures onrechtmatig. Gajadien stelt dat de NDP voldoende ruimte had om haar standpunten kenbaar te maken, maar die bleken niet valide te zijn. Zowel Gajadien als Etnel denken dat de NDP een andere agenda heeft. ‘’De volksvertegenwoordigers zijn gekozen om de belangen van het volk te beschermen. Dat is wat we doen. Als mensen een andere agenda hebben, is dat voor hun rekening. We zijn er om ervoor te zorgen dat mensen als Hoefdraad strafrechtelijk vervolgd worden. Dit geldt voor allen die gestolen hebben van land en volk. This is just the beginning”, aldus Etnel.

Over de andere zaken die onderzocht moeten worden, zegt Gajadien dat het wachten is op de regering om de informatie te delen zodat die ook aan de instanties worden overhandigd voor verder onderzoek. Ook naar de gevallen waar nog veel onduidelijkheid over is, zoals Chotelal en de Surinaamse Postspaarbank, moeten volgens Gajadien onderzoek verricht worden.