In de afgelopen week heeft de politie van Verkeersunit Midden tijdens een surveillance, een aantal bestuurders van Foxy/Noah-busjes en ander soortgelijke voertuigen aangehouden. De bestuurders vervoerden illegaal passagiers tegen een betaling van SRD 10 per persoon, waarbij de COVID-19 maatregelen niet in acht werden genomen. De bestuurders zeiden dat zij taxi rijden en dat de passagiers per persoon betalen. De bestuurders hebben geen vergunning om dergelijke diensten te verlenen en derhalve is hun gesommeerd onmiddellijk te stoppen met hun activiteiten.

De bestuurders zijn allen op de bon geslingerd ter zake rijden zonder in het bezit te zijn van een busvergunning. Zij kregen elk een boete opgelegd van SRD 500. Het Korps Politie Suriname treedt op tegen deze buschauffeurs die niet in het bezit zijn van een vergunning, maar ook de gezondheid in gevaar brengen, daar ze zich niet houden aan de COVID-19 maatregelen. In zo een busje mogen niet meer dan vijf personen vervoerd worden.

Deze actie heeft de politie ondernomen om de verdere verspreiding van COVID-19 tegen te gaan.