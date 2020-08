LEVENSGEVAARLIJK!

Bushouders en boothouders willen zo snel mogelijk weer aan de slag, omdat ze al maanden inkomsten moeten ontberen. Keerpunt heeft daar begrip voor, maar het is zeker zo, dat men niet onder de gebruikelijke c.q. bekende vergunningsvoorwaarden meer kan werken, gezien de nog steeds heersende COVID-19 pandemie die steeds meer slachtoffers maakt waaronder dodelijke. Over een gewijzigd tarief zou misschien nog consensus bereikt kunnen worden, maar niet over het rijden zonder zeer stringente voorwaarden en met hetzelfde aantal dicht op elkaar zittende passagiers in een lijnbus. Zolang de bushouders stram blijven vasthouden aan hetzelfde aantal passagiers in hun bus in een tijd van COVID-19, zal er geen oplossing gevonden worden. Het is ook de bushouders bekend dat de transmissie van het COVID-19 coronavirus, veelal plaatsvindt wanneer mensen te dicht op elkaar staan en zitten. Dus zal er in een passagiersbus zeker een situatie gecreëerd moeten worden waarbij er toch een behoorlijke afstand is tussen de inzittenden. Keerpunt heeft het er al vaker over gehad dat de zogeheten social distancing, ook in de bus moet worden beleefd en natuurlijk geldt dat ook voor de boothouders. Die kunnen dan wel beweren dat er niet veel mensen in de boten zullen worden toegelaten, maar dat gelooft natuurlijk niemand, want de boothouder gaat geen extra vaarten maken en verliezen op zijn brandstof en motorslijtage. En al zou er worden afgesproken dat de overheid controle mag uitvoeren inzake het aantal passagiers in bussen en boten, in de praktijk loopt de zaak veelal uit de hand en neemt de corruptie de overhand. Zolang de COVID-19 pandemie ook dit land in gijzeling houdt, zal geen enkele regering ermee akkoord gaan weer op de oude manier passagiers in boten bussen te transporteren. Men zal dan binnen het transport zware concessies moeten doen om het rijden en varen weer mogelijk te maken. Wenst men dat niet te doen, dan zal de status quo nog enige tijd voortduren.