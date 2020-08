Je moet wel helemaal op je achterhoofd gevallen zijn en totaal bevangen door naïviteit, om de regeermacht over te nemen en partijloyalisten van de vorige machthebbers, op schakelfuncties binnen de overheid te laten zitten. Heel vreemd is het dat de scheidende NDP-regering van Bouterse, de wens aan de aankomende president Santokhi en zijn vicepresident Brunswijk kenbaar had gemaakt, geen heksenjacht toe te passen na overname en mensen niet uit hun functies onder de regering Bouterse te verwijderen na overname van het staatsbestuur. Je moet wel heel simpel van geest zijn door te veronderstellen, dat een nieuwe regering met jouw obstruerende krachten wenst te gaan regeren.

Toen Bouterse in 2010 aan de macht kwam, was het eerste wat hij deed, de aanvang van een grootschalige heksenjacht op mensen in schakelfuncties binnen de publieke sector en deze personen wegens gewijzigde beleidsinzichten, gelijk te verwijderen. Velen werden met behoud van loon thuis gezet, omdat je deze ambtenaren niet zomaar kon ontslaan. Bepaalde lieden die gewoon werden ontslagen, adieerden de ambtenarenrechter en werden in het gelijk gesteld. De regering Bouterse werd hierna verplicht, de salarissen van deze opzij gezette mensen door te betalen. En wie had gedacht dat het bij enkelingen zou blijven, omdat de NDP toen ook al had gesteld dat we het ‘samen’ zouden doen, had zich lelijk vergist. De een na de ander werd weggejaagd en vaak ook nog op een zeer onbeschofte wijze. Als men maar eventjes het gevoel had dat je niet paars genoeg was of zulks niet pretendeerde, was de mutatie of totale verwijdering uit het ministerie of een parastataal een kwestie van tijd. Binnen de gewapende machten werd met de botte bijl gehakt en zovelen bleven gefrustreerd achter. Er waren ook velen die in de afgelopen 10 jaar zich heel goed wisten bezig te houden of in de private sector emplooi vonden. Maar niet slechts binnen de hoge en lage echelons van het ambtenarenapparaat vond de heksenjacht plaats. Ook ministers werden regelmatig gereshuffled als Bouterse en zijn kliek maar even het gevoel hadden dat de bewindsman of –vrouw, het niet goed genoeg deed. Men keek maar nauwelijks naar het feit dat zonder voldoende geld, geen enkele persoon goed kan functioneren. Maar we weten allemaal dat de NDP altijd heeft getracht binnen de publieke en private sector te infiltreren, al was het maar om de nodige inlichtingen te kunnen vergaderen en die later te kunnen misbruiken. Het is Keerpunt dan ook als heel vreemd voorgekomen dat Bouterse CS, verwachtten dat de aankomende regering de paarse trawanten op schakelfuncties zou handhaven. Dat zou doodgewone politieke zelfmoord tot gevolg hebben. Bouterse heeft Santokhi altijd onderschat en dat is hem noodlottig geworden. Niet alleen is Santokhi in staat iemand langdurig te observeren en tot een grondige analyse te geraken, hij bepaalt ook zijn strategie daarop. Suriname is een klein land en we weten na verzameling van bepaalde informatie verkregen uit inlichtingen, precies who ‘s who in Suriname en met deze kennis zou het totaal absurd zijn, de trawanten en saboteurs van paars op schakelfuncties binnen het overheidsapparaat te laten.