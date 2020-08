Vuilsmijterij op hoog niveau in DNA

De regering heeft gisteren een presentatie gehouden voor het parlement waarbij de toestand waarin de ministeries en het Kabinet van de President en Kabinet van de Vicepresident zijn overgenomen, gepresenteerd zijn. Zowel de ministers als de president en de vicepresident, maakten bekend wat de schuldpositie is van de diverse ministeries. Er is gesproken over wurgcontracten, personeel dat in dienst genomen is hoewel er geen geld is, eigendommen van ministeries die weggenomen zijn, onverantwoord gebruik van financiële middelen, etc. De staat heeft voor miljoenen aan schulden uitstaan bij diverse personen en instanties die diensten verleend hebben de afgelopen jaren. De vergadering veranderde al heel gauw in een waarbij de huidige coalitie de vorige regering van alles beschuldigde, terwijl de oppositie het nodig vond om de regeringen voor 2010, te wijzen op zaken die zij ook verkeerd hebben gedaan.

Met name leden van de oppositie waren van mening dat de informatie al bekend was en dat de regering niet moet klagen, maar met oplossingen moet komen voor de aanpak van de problemen. Melvin Bouva (NDP), zei dat het nu tijd is om aan te pakken, omdat ‘’die blame game ons nergens gaat brengen’’. Hij vond dat in plaats van al die presentaties, de covid-wet behandeld kon worden om levens te redden, omdat alles wat behandeld is, volgens hem al bekend was. Assembleevoorzitter Marinus Bee, zei het daarmee eens te zijn, maar stelde dat corruptie ook een samenleving vernietigt. ‘’De presentaties zijn dus even belangrijk’’, aldus Bee. Dew Sharman sloot zich daarbij aan en zei: “Er is zoveel schokkende informatie om niet over naar huis te schrijven. Als corruptie een religie was, dan weet ik precies wie de god van die religie zou zijn. Ik zie nu profeten aan de overkant alles recht praten wat krom is geweest. Dit is geen blame game, maar de spiegel voor jezelf houden en kijken wat de realiteit is. Dezelfde profeten gaan mensen straks opjutten om rechtszaken aan te spannen tegen de staat, maar we moeten het samen doen niet alleen de coalitie.”

Stephen Tsang (NDP) haalde aan dat regering Venetiaan met het doordrukken van FISO 2, de kosten van de lonen met 17 procent omhoog liet gaan. Ook een paar duizend mensen zijn in 2010 op de valreep benoemd, maar de regering Bouterse heeft dat alles gedragen zonder te klagen. “De onregelmatigheden moeten aangepakt worden, maar men moet geen reden zoeken om arbeiders naar huis te sturen in deze covid-periode. Dat is duidelijk het beleid en keuze van deze regering. U moet daarvoor de verantwoordelijkheid dragen en niet afwentelen op de vorige regering. De vorige regering heeft het IMF laten varen vanwege het sociaal contract en is op eigen kracht teruggekomen uit het dal, helaas kwam de pandemie. Goud heeft nu een ongekende hoogte bereikt. U heeft geen reden om te klagen en het volk hoeft niet te lijden”, zei Tsang. Daarnaast gaf hij ook aan dat meer dan 2000 mensen in dienst waren genomen op de ministeries van Abop. Vicepresident Ronnie Brunswijk reageerde hierop door te zeggen, dat dat de werkwijze was van regering Bouterse. “Via het Kabinet van de President werd een schrijven aan alle ministeries onder het beheer van Abop gestuurd met een lijst van mensen die in dienst moesten worden genomen. Het is een gewoonte van Bouterse om opdracht te geven zonder de ministers te horen.”

Ashwin Adhin (NDP) zei dat er geklaagd wordt over de betalingsachterstanden, maar dat de regering Venetiaan een betalingsachterstand van 75 miljoen USD had achtergelaten, terwijl de NDP nu een van 33 miljoen USD heeft achtergelaten. “En dat noemt u een puinhoop. De vorige regering was in een riante positie om de schulden te betalen, dan nog zijn de achterstanden niet betaald en zijn ze overgelaten aan Bouterse. Ik vraag de kleinzerigheid achterwege te laten en snel op te groeien.” Hij zei ook dat hij op het Kabinet van de President, meer heeft achtergelaten dan de Abop in 2015 voor hem heeft achtergelaten. Mahinder Jogi (VHP) zei dat de vernietigingscultuur van de NDP vanaf 1980 aanwezig was. “Vanaf 1980 worden dingen kapotgeslagen en vernietigd in het land. In 1996 -2000 zijn zaken vernietigd. De staatsschuld is per 15 november 2000 toegenomen met 1.548 miljard. Dat bent u, u vernietigt steeds, maar er is hoop. U moet hier vijf jaren zitten en kijken hoe we het land redden. Deze regering geven we niet vijf, maar vijftien (jaren)”, aldus Jogi.

Rabin Parmessar (NDP) zei dat er veel ophef wordt gemaakt over personeel dat in dient genomen is, maar dat het bij elke regering zo is geweest. Hij is van mening dat het een cultuur is in Suriname dat de huidige regering praat over de vorige regering. Hij vroeg zich af welke brutaliteit een regering heeft om over het mismanagement van de vorige regering te praten. “Elke regering heeft een ideologie en aan de hand daarvan, worden beleidskeuzen gemaakt. U moet zich ervoor behoeden dat de volgende president ook niet hetzelfde etiket voor u opplakt. We moeten met fatsoen zaken doen, maar de ideologie zal altijd verschillen’’, aldus Parmessar. Asiskoemar Gajadien (VHP) zei dat het in dient nemen van mensen geen probleem is, maar dat het misdadig is als het wordt gedaan, terwijl men zich ervan bewust is dat er geen geld is om de lonen te betalen.

Ebu Jones (NDP) vroeg om de aanpak van corruptie over de hele linie te doen en niet te beperken tot de periode Bouterse. Op zijn opmerking reageerde Brunswijk door aan te geven, dat hij een wurgcontract heeft bij Grassalco van 2.500 USD per maand. Jones erkende het, maar gaf wel aan dat hij als jurist diensten heeft verleend aan het bedrijf en betaald is geworden. Hij heeft daarbij ook zijn contract met Grassalco ter beschikking gesteld aan het parlement en benadrukte, dat hij normaal betaald wordt en dat het dus niet om een wurgcontract gaat.

Jennifer Vreedzaam (NDP) zei dat in plaats van dat de regering aangeeft hoe zij het personeel zal inzetten, zij rechten van personen en bedrijven wil vertrappen. “Dat is vernietiging. Is dat rechtvaardig? Is dat uw plan president, wat verstaat u onder rechtvaardige benoemingen? Zijn benoemingen die 10-20 jaren op het ministerie liggen en worden uitgevoerd, onrechtvaardig? Is het recht om van tijdelijke dienst in vaste dient aangenomen te worden, onrecht?” Zij riep hierna iedereen op die vindt dat hij in zijn rechten benadeeld wordt, zich te wenden tot de nationale en internationale organisaties. VHP-parlementariër Roy Mohan vroeg zich af bij welke internationale organisaties deze personen zich moeten wenden als Suriname ook een achterstand heeft in het betalen van contributie.

President Chandrikapersad Santokhi zei dat het een cultuur is om aan te pakken en niet te klagen, maar dat de informatie gevraagd is door het parlement. “We zijn niet gekomen om terug te kijken naar de jaren voorheen, maar als mensen daar willen gaan, dan vraag ik: Toen jij dat geconstateerd heb, wat heb je gedaan? En dat zal het verschil zijn. In 2010 is het land in een royale positie overgenomen. Er was geen armoede, geen ontwrichte koers, er was stabiliteit en een goede uitgangspositie met 700 miljoen internationale reserve. Laat men nu vertellen wat is overgenomen en waar dat geld naartoe is gegaan. We gaan niet op de stoel van de rechterlijke macht zitten, maar we gaan volgens wet en recht alles aanpakken”, aldus de president.