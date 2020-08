Wel misleiding van de paarse partij

VHP-parlementariër Asiskumar Gajadien zegt in gesprek met De West, dat het overduidelijk is, dat de Nationale Democratische Partij (NDP) het accent wil verschuiven naar de zittende regering. Dit zei hij naar aanleiding van de laatstgehouden conferentie van de NDP in Ocer. “Ik denk dat de NDP met deze zogenaamde briefings of massameetings tracht, haar schade en verloedering, enigszins goed te praten”, zegt Gajadien. Hij is van mening dat de NDP op deze manier het volk probeert te misleiden, van al hetgeen zich daadwerkelijk afspeelt. “Ondanks zij een demissionaire regering was, hebben wij kunnen merken, dat zij op de valreep benoemingen heeft gedaan en beslissingen heeft genomen, evenals geknoeid met gronduitgiftes, de dienstvoertuigen en nog heel veel meer”, merkt Gajadien op. De NDP heeft hiermee bewezen, dat zij zich niet heeft gehouden aan de afspraken, om geen zaken in de transitieperiode te doen.

“De samenleving is nu getuige van het slechte regeringsbeleid van de NDP. Ik druk daarom een ieder op het hart, niet afgeleid te worden. We zitten als land al in een diep dal, we moeten niet dieper gaan zitten”, stelt Gajadien. De coalitie zal volgens de VHP-parlementariër alles bewerkstelligen, om ondanks de benarde situatie, de middelen voor elkaar te krijgen en ook naar oplossingsmodellen uit te kijken, om het land uit dit donkere dal te halen.“

De NDP regering heeft een financiële puinhoop achtergelaten en heeft zaken opzettelijk in de hand gewerkt, om het de zittende regering moeilijk te maken. Maar wij zullen ons houden aan onze afspraken, om het Surinaamse belang te dienen”, benadrukt Gajadien.

Gedachtengang nieuwe regering

De NDP regering drukte ook tijdens haar massameeting de regering Santokhi op het hart, mensen die onder de vorige regering hebben gewerkt niet te verwijderen. Volgens Gajadien zal er hierover nog gesproken worden. “We zijn in een maatschappelijk proces, we zullen niet zomaar mensen verwijderen uit hun functie, maar er zullen wel maatregelen getroffen worden tegen personen, die zich niet houden aan de gedachtegang van dit regeringsbeleid”, aldus Gajadien.