Op 5 juni 2020 werd er een ambulance via Rudisa Motor Company aangeschaft voor een bedrag van SRD 3.238.000 . Vervolgens werden er op 9 juni door middel van een brief (NR.1361) van het ministerie van Volksgezondheid, thermoguns aangeschaft voor SRD 1.624.341 via Rudisa Motor Company. Ook de Firma B. Chotelal leverde op 26 juni medisch equipment aan het Bureau voor openbare Gezondheidzorg (BOG) voor een bedrag van SRD 812.323,15. Deze informatie was af te leiden uit de cijfers die woensdag j.l. werden gepresenteerd door de ex-directeur van Volksgezondheid, Cleopatra Jessurun, tijdens een online massameeting van de NDP. Gezien de namen op de lijst, heeft de redactie van De West, een analyse van de transacties/uitgaven gemaakt.

Het is niet de eerste keer dit jaar dat de Firma B. Chotelal, middelen heeft geleverd aan het BOG.

Op 10 februari jongstleden werd er al een factuur opgestuurd naar het ministerie van Volksgezondheid ter attentie van de toenmalige minister Antoine Elias, betreffende de financiering van middelen ten bate van het BOG. Op de factuur stond het exorbitante bedrag van USD 427,385.00 voor de aanschaf handsanitizers, N95 mondmaskers en wegwerpzakdoekjes. De bedragen zijn in USD’s vermeld, maar de prijzen per artikel zijn naar wij vernemen, niet realistisch, gezien het feit dat de lokale prijzen van deze middelen reeds bekend zijn. Voor de aankoop van 8000 stuks handsanitizers van 59.1ml, werd er een bedrag van USD 275,200.00, (USD 34) in rekening gebracht. Vervolgens werd een aantal van 7000 stuks van N95 mondmaskers opgebracht voor USD 146,610.00 (per stuk USD 20) en 2500 stuks wergwerpzakdoekjes voor USD 5,575.00 (per stuk USD 2,23). De redactie publiceerde het document met de bedragen in een editie van juni dit jaar, ook op onze website. De informatie die wij toen meekregen, was dat er nog veel meer transacties liepen, waarbij Chotelal betrokken is en enorme bedragen mee gemoeid zouden zijn.

Naar aanleiding van de gepresenteerde excel sheets door de NDP, heeft de redactie ook kunnen natrekken, dat er meer dan SRD 23 miljoen is betaald aan Chotelal voor de levering van pakketten aan het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting en artikelen voor het BOG.