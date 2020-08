De Politie van het bureau Geyersvlijt heeft in de nacht van maandag 3 augustus, opgetreden tegen lockdown overtreders. Tijdens surveillance bleken twee barexploitanten en twee worstverkopers na 21.00 uur in de avond, nog open te zijn en drank/worst te verkopen. Deze ondernemers werden ernstig aangesproken door de politie en opgedragen hun activiteiten gelijk te stoppen. Ten overvloede heeft de politie zowel de ondernemers als de klanten erop gewezen dat zij tegen de coronamaatregelen handelden. Zoals aangegeven door de president, is er lockdown vanaf 21.00 uur in de avond tot en met 05.00 uur in de ochtend. De meeste burgers houden zich aan de maatregelen, maar er zijn nog te veel mensen die de maatregelen niet opvolgen. De politie doet in het bijzonder een beroep op winkeliers en andere ondernemers om hun activiteiten te stoppen tenminste één uur voordat de lockdown ingaat. De politie zal erop blijven toe zien dat de COVID-19 maatregelen worden nageleefd conform de instructies haar gegeven door de daartoe bevoegde autoriteiten.