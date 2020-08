De nieuwe regering heeft gisteren formeel kennisgemaakt met het parlement. President Chandrikapersad Santokhi, zei dat er heel veel vooraf is gegaan aan het samenstellen van het regeerteam. De coalitie is gebaseerd op eenheid van bestuur, beleid en leiderschap. De nieuwe regering gaat voor een permanente dialoog en goede overlegstructuren met alle organen van de staat en samenleving. “Onze leidraad zal zijn het respecteren van de beginselen van goed bestuur, respect voor democratie, versterking van de rechtsstaat en rechten van de mens en professioneel en deskundig verantwoording afleggen over het gevoerde beleid. We gaan voor het bestrijden van discriminatie, het besturen op basis van transparantie, communicatie, overleg en consensus’’, aldus de president. Hij zei voorts, dat de regering niet zal slapen zolang de crisis niet is opgelost. Vicepresident Ronnie Brunswijk presenteerde het team van ministers aan De Nationale Assemblee. Hij zei dat de regering een goede constructieve samenwerking met het parlement wil hebben. “Het parlement is er om de regering te controleren en waar nodig bij te stellen”, zei Brunswijk. De ministers hebben zich voorgesteld aan het parlement en verwachten een goede samenwerking met de parlementariërs. Dinotha Vorswijk (Abop) zei dat de regering van beide kanten kritisch begeleid zal worden. “Het moet niet zo zijn als in de afgelopen vijf jaar, waarbij vragen worden gesteld en de leden van hier naar daar worden gestuurd en we zoveel maanden moeten wachten op antwoorden die niet komen. Ik vraag dat de regering met antwoorden komt als vragen worden gesteld en dat opgevraagde documenten volledig worden opgestuurd”, aldus Vorswijk. Asiskoemar Gajadien (VHP) zei dat er hoop is dat het goed komt. Er zijn heel wat grote uitdagingen, maar desondanks is er een gemotiveerd team om het werk te doen. Gregory Rusland (NPS) gaf aan dat de fase waarin ons land zich bevindt, niet eenvoudig is. Elke minister moet volgens hem de beste kunde aan de dag leggen om zonder geld het werk te verrichten. door Priscilla Kia