De Wet op de Staatschuld is vorig jaar november, ondanks grote tegenstand vanuit verschillende organisaties en de politieke oppositie, goedgekeurd in De Nationale Assem-blee. Met 26 stemmen voor en 11 stemmen tegen, werd de strafbepaling geschrapt uit de wet, wat betekent dat de toenmalige minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad, vanaf dat moment, niet strafrechtelijk vervolgd kon worden voor het overschrijden van het leningenplafond. President Chandrikapersad Santokhi heeft afgelopen maandag tijdens een persconferentie in de Congreshal meegedeeld, dat de financieel-economische situatie ernstiger is dan gedacht. Volgens het staatshoofd is de situatie zeer ernstig, want het Surinaamse volk is nu opgescheept met USD 1.9 miljard aan buitenlandse leningen, verdeeld over 123 leningen. De totale binnenlandse en buitenlandse schulden bedragen ongeveer USD 3 miljard. Alleen al voor het jaar 2020, is er USD 43 miljoen aan achterstand in de betaling van aflossingen en rente. Volgens de president zijn deze handelingen gepleegd om het regeren moeilijker te maken voor de nieuwe regering. ‘’Het gaat om sabotage van de hoogste orde’’, aldus de president. Volgens econoom Peter M. Wolff, is er met de aanname van de Wijziging Wet op Staatsschuld in november 2019, geen sprake meer van een leningenplafond. “Ook de toetsing van nieuwe leningen verdwijnt hierdoor en de achterafregeling die beoordeelt of er überhaupt wel of geen sprake is van een schuld. Daarnaast is de strafbepaling op overschrijding van het schuldenplafond geschrapt en kunnen ambtsdragers ook niet meer vervolgd worden voor het overschrijden van het obligoplafond. Het zou een goede vraag voor de nieuwe regering zijn of men deze wet in ere gaat herstellen, zodat er nooit meer zo ongebreideld veel geleend kan worden zonder consequenties”, zegt Wolff. De ex-minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad, kan naar zeggen van Wolff, nog steeds vervolgd worden voor het overschrijden van het obligoplafond voor aanname van deze wet. “De nieuw aangenomen wet op de staatsschuld kan niet met terugwerkende kracht toegepast worden en dus is Hoefdraad strafbaar geweest en moet hij vervolgd worden. Dus ja, het obligoplafond is voor de aanname van deze wet fors overschreden, maar deze overschrijding is nu teniet gedaan door aanname van Wijziging Wet op de Staatsschuld eind vorig jaar”, aldus Wolff. De Wijziging Wet op de Staatschuld waarbij de strafbepaling in de wet geschrapt werd en het leningenplafond opgetrokken, zorgde vorig jaar voor veel ophef in de samenleving. President Desiré Bouterse deelde toen mee, dat de initiatiefwet die door NDP-fractieleider Amzad Abdoel was ingediend, een stuk is van de NDP. Volgens deskundigen was de wetswijziging ingediend om de strafklacht tegen minister Gillmore Hoef-draad van Financiën af te wenden. De wetswijziging werd met spoed behandeld, omdat de strafklacht al bij de procureur-generaal lag. Bestuurskundige August Boldewijn heeft vorig jaar in een eerder gesprek aangegeven, dat er desondanks – op basis van de oude wet – een vervolging moet komen. Boldewijn gaf aan, dat wetten die in Suriname gemaakt zijn, ook door buitenlanders gelezen worden. “Kredietverschaffers moeten vertrouwen hebben in het land dat zij geld gaan lenen. Met het schrappen van deze strafbepaling valt dit gedeelte weg met het risico dat kredietverschaffers ons geld lenen tegen hoge rentes”, aldus Boldewijn.