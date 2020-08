Alle staatseigendommen terug eisen Bestuurskundige August Boldewijn is van mening dat de regering Santokhi, nu een wet op demissionairiteit in het leven moet roepen, dit zou een einde moeten maken dat er kort vóór een regeringswisseling, ingrijpende handelingen worden gepleegd. “Als de regering deze wet aanneemt, zullen we deze slordigheden waarmee wij geconfronteerd worden, nooit meer hebben”, merkt Boldewijn op. Ook alle benoemingen en beslissingen die op de valreep door de regering Bouterse ll zijn genomen, evenals de loonsverhogingen van beleidsadviseurs, ambtenaren, directeuren etc., en alles wat niet door de beugel kan, zouden volgens de bestuurskundige op de eerste plaats teruggedraaid moeten worden, en al de gestolen gelden terug eisen. Hoe gaan wij dit allemaal oplossen? President Santokhi heeft gisteren tijdens een persconferentie het volk verteld, wat de startpositie is van de nieuwe regering, en met zoveel mogelijk ‘facts and figures’ laten weten, wat er door de vorige regering Bouterse-Adhin, is achtergelaten. De financiële catastrofe en het onbehoorlijk bestuur van de vorige regering, hebben ervoor gezorgd dat Suriname nu een totale schuld van US-Dollar 3 miljard heeft, hetgeen neerkomt op een schuld van US-Dollar 5.000 per Surinaamse burger. “Ten eerste zou ik de regering erop attenderen alle staatseigendommen terug te eisen, van mensen die niet eens meer aan de macht zijn en mensen die nog steeds op staatskosten leven, en ook degene die niet eens deel uitmaken of deel uitmaakten van de politiek. Eis alle gestolen computers, stoelen, tafels etc., en gestolen gelden terug!” Volgens hem zullen de belastingen door middel van solidariteitsheffingen alleen, niet al deze schulden kunnen betalen. Ten tweede stelt Boldewijn, dat regering Santokhi een uitleveringsbevel moet aanvragen aan Guyana, om Hoefdraad uit te leveren, zodat hij zijn verantwoordelijkheid kan afleggen. Eén van de slordigheden die de politiek in Suriname heeft, is dat er een protocol van overdracht is, dat maar uit vijf regels bestaat. Dit kan niet! Wanneer men het protocol van overdracht tekent, dient men ook een lijst in te dienen, met alle bezittingen van de staat. Men dient de aantallen te schrijven, qua voertuigen, beveiligingen, etc.,”, benadrukt Boldewijn. Volgens hem, is dit ook één van de oorzaken, waardoor je niet kan controleren over al hetgeen, dat men bezit van de staat. Terwijl men gewoon groente snijdt op kantoor en niets uitvoert, maar gewoon maandelijks een keihard salaris krijgt. Stel de mensen de vraag, wat doe je voor de staat?”, voegt hij eraan toe. “Deze sanering om wat geld binnen te brengen in ons land, zal zo moeten beginnen”, aldus Boldewijn. Zolang dit niet gebeurt, zal men steeds met de eigendommen van de staat, ervan doorgaan. De NDP mag niet meer terugkomen “De partijleider van de NDP heeft bewezen, dat onze belangen niet wenste te behartigen, maar heeft juist zijn eigen belangen behartigd. Daarom mogen wij de NDP nooit meer hebben”, zegt Boldewijn. De bestuurskundige vindt dat er een spoedig onderzoek nodig is, om na te gaan, wat er met het geld is gebeurd en hoe de staatsinkomsten de afgelopen tien jaar besteed zijn. Boldewijn vervolgt en zegt dat bijna alle rijkdommen van het volk zijn verpand of zijn weggegeven, zonder voordelen voor de bevolking. “Niets kan verantwoord worden, geen enkel administratie is er. Dit is gewoon zeer ernstige mismanagement van de vorige regering”, aldus Boldewijn.