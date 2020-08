De voorzitter van de lijnbusorganisatie VOSOV, Sahadew Lall, hekelt het dat de Particuliere Lijnbushouders Organisatie (PLO), gesprekken heeft gevoerd met het nieuwe covid-managementteam over een eventuele herstart van het openbaar vervoer. Lall zegt dat het oude managementteam al afspraken had gemaakt om een herstart te maken. Voorwaarde was dat er duidelijke protocollen moesten zijn. “Mijn organisatie is met de protocollen gekomen, welke reeds waren goedgekeurd. Ik zou ze zelf hebben gepresenteerd tijdens een persconferentie. Het probleem is dat ze verder moesten worden uitgewerkt. Dat zou gebeuren onder de huidige regering, echter is dit tot op heden niet gebeurd. Nu gaat de PLO achteraf om te praten over de herstart van het openbaar vervoer, nog erbij zonder protocollen”, zegt Lall. De VOSOV-voorzitter noemt dit gedrag van de PLO onverantwoord en geeft aan, er zeker niet aan mee te werken. “Deze mensen willen van dat ding en puinhoop maken. We kunnen niet op een onverantwoordelijke manier naar de samenleving toe werken”, aldus Lall. “De huidige regering heeft juist gevraagd dat we ze tijd geven om orde op zaken te stellen, waarom heeft men dan een plotselinge haast?” Lall zegt dat de lijnbushouders aangesloten bij de VOSOV, geduld betrachten, omdat beloofd is dat zij een tegemoetkoming zullen krijgen uit het noodfonds. “We snappen de situatie, dus zullen niet meewerken aan een verdere verspreiding van het virus”, aldus de VOSOV-voorzitter.