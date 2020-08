Vanaf het moment dat er melding werd gemaakt van de ‘verdwijning’ van de ex-minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad, werd daags daarna ook bekend, dat er vier leden van zijn interne staf en twee leden van de bewaking, ook niet meer vertoefden op Surinaamse bodem. Naar verluidt zijn twee lijfwachten die in dienst waren van de Centrale Bank van Suriname, met Hoefdraad richting Guyana vertrokken en personen die hoge functies bekleedden op het ministerie van Financiën, zijn zeer recent ook vertrokken naar het buitenland. Het ging hierbij om de secretaresse op het ministerie van Financiën, Joan Pahlad en een consultant van het ministerie van Financiën, Joy ten Berge, die zeer recent naar Nederland afreisden. Ook Donovan Bruyne, hoofd van het Bureau voor de Staatsschuld, die als rechterhand van Hoefdraad kon worden gezien, is sinds februari naar de Verenigde Staten van Amerika vertrokken en Bernard Fritz Krockow, de buitenlandse consultant van Financiën vertrok in februari naar Panama en is niet meer teruggekeerd. Naar wij vernemen, is Joan Pahlad- Abdul secretarresse van Hoefdraad door Nederland uitgezet op dinsdag 28 juli jongstleden op de SLM vlucht PY993. Ze was op vrijdag 24 juli vertrokken met een KLM toestel, maar is bij de immigratie op Schiphol vastgehouden vanwege niet correcte papieren en werd vervolgens daar vastgehouden tot de volgende retourvlucht. Naar verluidt is de secretaresse van Hoefdraad door de Koninklijke Marechaussee tot aan boord gebracht. Pahlad is volgens onze informatie momenteel in quarantaine geplaatst.