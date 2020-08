De regering Santokhi-Brunswijk is nog geen maand geleden, begonnen aan de zware taak om ons land weer economisch gezond te maken. Volgens advocaat Hugo Essed, geen makkelijke taak voor de regering, omdat alle troep eerst opgeruimd moet worden. “Bouterse heeft ons naar ‘links’ laten kijken toen hij zei, dat we Suriname niet moeten verkopen. Terwijl hij aan de rechterkant zelf die doodzonde beging”, zegt Essed gisteren in het radioprogramma Welingelichte Kringen. Essed zegt dat Suriname in de afgelopen tien jaar in de uitverkoop was, met speciale aanbiedingen voor vrienden en de familie Bouterse. Volgens Essed zijn er onder meer tientallen goud- en houtconcessies uitgegeven en ook vergunningen voor skalianhouders. “Zelfs diamantconcessies zijn uitgegeven. Onze natuurlijke eigendommen zijn aan partijloyalisten, vrienden en familieleden van de gewezen regeerleiders doorgesluisd. Nu blijkt, dat hij ook onze culturele eigendommen in de uitverkoop had. Delen van de Cultuur- en de Palmentuin zijn reeds bij familie en NDP-prominenten terechtgekomen”, aldus Essed. Hij zegt dat aan de Palmentuin Waka Pasi Craft&More, bijkans USD 18 miljoen is besteed en dat de werkzaamheden hebben plaatsgevonden zonder dat er vooraf een openbare aanbesteding is geweest. Er zou ook sprake zijn van overfacturering “Volgens mijn berekening, is 30 tot 40 procent overgefactureerd. Dit is een dubbele diefstal. Men steelt eerst een deel van de aanneemsom, circa USD 5 miljoen, en dan voordat het werk helemaal af is, krijgt men het vrije en onbezwaarde eigendom en alles wat er op die grond is gebouwd. Dit is niet alleen een miljoenen nyang patu, maar ook een historische diefstal. Het juiste woord voor deze dubbele misdaad kan ik nog niet bedenken”, zegt Essed. Het zou volgens Essed, goed zijn als er een presidentiële commissie wordt ingesteld die diepgaand alle onderhandse gunningen van de afgelopen tien jaar gaat onderzoeken. Volgens Essed zal na dit onderzoek blijken, dat honderden miljoenen US-dollars aan de strijkstok voor familie, vrienden en partijgenoten zijn blijven hangen. “Dat is steeds de identieke wijze waarop chronisch misbruik van artikel 18 in de grondwet, geen openbare aanbestedingen, zijn gehouden. Het is steeds dezelfde sleutel geweest om middels overfacturering, te stelen uit de aanneemkast”, aldus Essed.