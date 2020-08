De gewezen vicepresident is naar aanleiding van het artikel: Kogelvrije Land Cruisers van USD 180.000 overgeschreven naar N.V., dat werd gepubliceerd in onze editie van zaterdag 25 juli en op onze website geplaatst, flink uit zijn slof geschoten op sociale media en beschuldigde ons van “riooljournalistiek” en dat het artikel “los-vast, rommel en last” was. De redactie van De West, besloot daarom om in de editie van maandag 27 juli, de benodigde documenten te publiceren die waren ingeleverd voor de overschrijving van de voertuigen naar twee verschillende naamloze vennootschappen en daarbij ook de identiteitskaart van de heer Vijendra Ramkhelawan die in relatie staat tot deze zaak. Ook hebben wij de Missive die Adhin in 2015 had getekend in ons bezit, en hebben vervolgens de Missive van 10 juni 2020 afgedrukt, waarin hij had beslist dat de aanschaf van voertuigen weer anders zou geschieden dan voorheen. In deze Missive stelde Adhin, dat gezien het feit dat ministers van het Kabinet Bouterse niet eerder dan in het jaar 2019 in de gelegenheid waren gesteld om dienstvoertuigen aan te schaffen, de duur van de afschrijving van de voertuigen zeer miniem zou uitvallen. Hiermee bedoelde de ex-vicepresident, dat de overname van de voertuigen zou worden vastgesteld naar rato van 10 procent van de taxatiewaarde. Vervolgens werd in de Missive ook opgenomen dat de vicepresident en de president van de Republiek Suriname, eveneens deel zouden uitmaken van deze regeling en wel voor zeker twee voertuigen. Keerpunt zou er geen moeite mee hebben gehad als Adhin zo graag in een Land Cruiser wilde blijven rijden, maar gezien hij in een de kogelvrije A(loe)dhin wilde blijven paraderen, hadden wij wel een andere mening, omdat hij zelf het ‘presidentieel’ besluit had getekend voor het aanschaffen van de wagens. Op sociale media vroegen burgers zich meteen af, waarom de ex-vicepresident twee auto’s moest overnemen, gezien de huidige financiële situatie van het land. Daarnaast kan Keerpunt zich niet voorstellen, dat Adhin het nodig acht om in een kogelvrije auto rond te rijden. Er wordt bovendien steeds verwezen naar de regering Venetiaan en dat zij deze regeling al in 2010 had geïntroduceerd, maar nergens in de resolutie van 29 juni 2010 no.12.554/10, staat er specifiek iets over auto’s overnemen tegen zulke lage tarieven als hetgeen plaats heeft gevonden in de afgelopen weken. De secretaris van oud-president Ronald Venetiaan, Hesdy Pigot, heeft zelf in de media bevestigd dat de exitregeling, waarbij ex-ministers in staat worden gesteld het voertuig te kopen waarin zij tijdens hun ambtsperiode hebben gereden, niet werd ingesteld door de regering Venetiaan. “Het is nooit voorgekomen bij Venetiaan, dat een auto van een jaar oud, verkocht wordt voor een veel mindere waarde. Er werd echt naar de staat van de auto gekeken. En het ging specifiek om de auto’s van de ministers”, aldus Pigot. Hij zegt dat het onterecht is dat er steeds wordt verwezen naar de regering Venetiaan. Indien u het artikel heeft gemist, zie hier de link: http://dagbladdewest.com/2020/07/27/over-documenten-autos-kabinet-vp-gesproken/