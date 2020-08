De ex-govornor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS), Robert van Trikt, zit intussen al enkele maanden achter slot en grendel, terwijl de ex-minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad, nog steeds vrij rondloopt. Het lijkt erop dat de vorige regering Van Trikt heeft opgeofferd ten behoeve van Hoefdraad. De laatstgenoemde is nu volgens onze bronnen, in het buitenland. Hij had waarschijnlijk zijn vlucht allang gepland. Hij wist dat als de NDP de verkiezingen zou verliezen, de procureur-generaal een hernieuwd verzoek tot inverzekeringstelling zou indienen bij het parlement. Hij wist ook dat de nieuwe coalitie zijn aanhouding zou toejuichen. Een heel andere situatie dus dan onder de regering Bouterse II, toen zorgde de coalitie ervoor dat hij niet werd vervolgd. Toen Hoefdraad overdroeg aan de huidige minister, had hij totaal geen tijd. Hij wist reeds dat hij zou vertrekken. Het is nu meer dan duidelijk dat Hoefdraad meer afweet van de verdwenen gelden. Deze man heeft ons land verkocht voor zijn eigen welzijn. Wanneer Hoefdraad boven water komt, weten we niet, maar hij zal niet eeuwig uit handen van justitie kunnen blijven. Alvast kan beslag gelegd worden op zijn bezittingen en bankrekeningen. In ieder geval komt Van Trikt er niet zonder kleerscheuren vanaf. Als hij geen mister Big Spender had gespeeld, waren zaken misschien nog lang in het duister gebleven. In ieder geval wordt de puzzel beetje bij beetje compleet. Hij blijkt dat een aantal personen, onder andere twee lijfwachten, die gewerkt hebben onder Hoefdraad, ook niet meer op hun woonadres verblijven. Duidelijk is dat Hoefdraad de staat voor miljoenen heeft benadeeld. Suriname is bijna failliet, het grootste deel van de bevolking in diepe armoede. Dit alles is te wijten aan Bouterse en cs, waaronder Hoefdraad. Het is een schrale troost dat de voormalige minister, niet eeuwig op de vlucht kan blijven.