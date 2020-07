Op de valreep heeft de Raad van Ministers van de regering Bouterse besloten, dat ambtenaren een loonsverhoging van 50 procent zullen krijgen. Het besluit is niet in het Staatsblad gepubliceerd. De voorzitter van de Vereniging van Economisten in Suriname (VES), Winston Ramautarsing, zei vanochtend in het radioprogramma ABC Actueel, dat het een kwaadaardig besluit is om de nieuwe regering op te zadelen met een verhoging, terwijl de regering Bouterse wist dat de overheid niet in staat zou zijn om de salarissen van juni en juli uit te betalen. “De 50 procent loonsverhoging voor ambtenaren is een vuile streek”, zei Ramautarsing. Volgens Johannes Aviankoi van de Centrale van Landsdienaren Organisaties (CLO), is de verhoging sinds 2018 in behandeling. “Ik zeg niet dat de behoeftes van ambtenaren om een verhoogd loon, niet terecht zijn, want ze hebben het nodig, als er gekeken wordt naar de prijzen in de winkel. Het probleem is dat een regering die het land naar de verdoemenis heeft gebracht, niet op de valreep zo een loonsverhoging kan geven. Waarom moet je de nieuwe regering, nadat jij de verkiezingen grandioos heb verloren, opzadelen met een onbetaalbaar salarispakket?”, aldus Ramautarsing. Hij zei dat meer dan de helft van de staatsinkomsten naar salarissen gaat. Voor het jaar 2020 zal de staat volgens Ramautarsing USD 6,5 miljard verdienen uit natuurlijke hulpbronnen, directe en indirecte belastingen. “Zeker USD 3,2 miljard daarvan, gaat op aan lonen. Dan zijn er nog bijkans 4.000 ambtenaren, die een 50 procent verhoging moeten krijgen”, zei Ramautarsing. Hij is van mening, dat dit besluit bewust genomen is, om het zwaarder te maken voor de huidige regering. Volgens Ramautarsing zal de huidige regering, moeten beginnen met het nemen van enkele impopulaire maatregelen, zoals het niet honoreren van de loonsverhoging. “Ze moeten aan tafel gaan met CLO en duidelijk maken, dat de overheid zich op dit moment geen verhoging kan permitteren. We moeten eerst de inkomsten gaan verhogen, alvorens er andere besluiten genomen kunnen worden”, aldus Ramautarsing. Een gezonde economie is volgens hem nu prioriteit. Hij gaf aan dat de overheid niet in staat was haar lening af te lossen, omdat er een enorme druk was op de inkomsten. “Betaalcapaciteit en productie waren er niet”, aldus Ramautarsing.