De COVID-19 pandemie heeft in veel landen gezorgd voor een economische crisis. In ons land is als gevolg van COVID-19, gemiddeld 70 procent van onze economie lamgeslagen. Volgens de voorzitter van Associatie van Kleine en Middelgrote Ondernemingen in Suriname (AKMOS) tevens VHP-parlementariër Sham Binda, heeft de coronacrisis de economie verder geschaad, gezien wij al te kampen hadden met een economische crisis. “We zijn zwaarder getroffen, omdat we over het algemeen een zwakke economie hebben”, zegt Binda. Volgens hem zal het nog een poos duren, alvorens de economie weer op gang kan komen. “Momenteel is er weinig aanpak hiertegen. Allereerst moeten we ons gedrag veranderen, we moeten beseffen dat wij als samenleving een groot probleem hebben om op te lossen. Verandering van gedrag zal al een steentje bijdragen aan de wederopbouw van de economie. We moeten ook beseffen dat ons gedrag zal bepalen hoe snel het aantal besmettingen afneemt”, zegt Binda. De economie kan volgens hem weer op gang komen als het aantal besmettingen per dag afneemt. “Indien de bedrijvigheid op gang komt, zullen er weer genoeg verdiensten zijn”, verklaart Binda. Volgens Binda hebben de toerisme- en horecasector met bijkans 100 procent een terugval gemaakt door de afname van het aantal toeristen. “Ook reisbureaus hebben een terugval gemaakt. Alles ligt letterlijk lam, bedrijven zijn bijna failliet. Geen bedrijvigheid, maar de uitgaven blijven oplopen. Er is nog steeds veel werk aan de winkel, de overheid moet haar uiterste best doen om het volk te vertegenwoordigen”, aldus Binda. Er rijden al enkele maanden geen bussen en dat heeft volgens Binda, er ook voor gezorgd dat de bedrijvigheid een terugval heeft gemaakt. “Mensen willen wel werken, maar zitten zonder vervoer. Nogmaals, de economie kan op gang komen, indien er weer gewerkt wordt en indien we beseffen dat we niet aan armoede of COVID-19 dood moeten gaan”, aldus Binda.