De secretaris van oud-president Ronald Venetiaan, Hesdy Pigot, zegt dat de exit-regeling, waarbij ex-ministers in staat worden gesteld het voertuig te kopen waarin zij tijdens hun ambtsperiode hebben gereden, niet is ingesteld door de regering Venetiaan. “Dit is geen regeling van de regering Venetiaan, hij is het komen aantreffen”, zegt Pigot in het radioprogramma ABC Actueel. Volgens Pigot, was de regeling dat ministers het voertuig waarin zij langer dan vijf jaar hebben gereden, konden kopen na afschrijving. “Het is nooit voorgekomen bij Venetiaan, dat een auto van een jaar oud verkocht werd voor veel mindere waarde. Er werd echt naar de staat van de auto gekeken. En het ging specifiek om de auto’s van de ministers”, aldus Pigot. Hij zegt dat het onterecht is dat er steeds wordt gerefereerd naar de regering Venetiaan. Pigot zegt ook, dat bij de regering Venetiaan slechts 65 personen werkzaam waren op het Kabinet van de President. “Momenteel zijn er bijkans 1.500 personen op het kabinet. Vergeleken met nu, waren 65 meer dan genoeg. Ik zou niet weten, waar we ze zouden moeten herbergen indien we zo een grote bezetting hadden”, zegt Pigot. Volgens Pigot heeft Venetiaan toen, slecht persoonlijke spullen die hem toe behoorden, meegenomen. “Alles was achtergebleven”, aldus Pigot.