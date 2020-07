Dinsdag benoeming nieuwe commissie van rapporteurs Op zondagavond is een bejaarde vrouw in het Regionaal Ziekenhuis Wanica overleden aan COVID-19. Hiermee stijgt het aantal COVID-19 doden in Suriname naar 24. Het aantal actieve cases is gestegen naar 533. In Suriname zijn 1448 besmette personen genoteerd. 890 mensen zijn genezen verklaard. Tot nog zijn er 24 personen overleden aan COVID-19. Vooral in Marowijne, Sipaliwini, Paramaribo, Wanica en Para, vertoont het aantal besmettingen een stijgende lijn. Intussen is de regering bezig met een evaluatie van de Wet Uitzonderingstoestand COVID-19. De burgerlijke uitzonderingstoestand is op 10 juli met een maand verlengd t/m 9 augustus. De Nationale Assemblee zal op 28 juli 2020 in de huishoudelijke vergadering een nieuwe commissie van rapporteurs benoemen. Deze commissie zal het aangepaste wetsontwerp voorbereiden voor openbare behandeling. Al langer dan twee maanden is de grens tussen Suriname en Frans-Guyana, officieel gesloten, maar naar wij vernemen, zijn er nog steeds personen die illegaal de grens oversteken. Op de onderstaande grafiek het aantal COVID-19 besmettingen in Frans-Guyana. Het aantal actieve cases is momenteel 7,332, er zijn 5,767 personen genezen verklaard Tot nog toe zijn 41 personen overleden.