Laatste telefoonsignaal nabij Nickerie Onze justitiële autoriteiten zijn sinds vorige week op zoek naar de voormalige minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad, die wordt verdacht zich schuldig te hebben gemaakt aan overtreding van artikel 18 en 21 van de Bankwet en artikel 13 van de Anti-corruptiewet. Hoefdraad wordt ook verdacht, zich schuldig te hebben gemaakt aan oplichting. De ex-minister van Financiën zou naar Guyana zijn uitgeweken, dit werd gemeld door Guyanese pers. Volgens onze informatie, heeft de telefoon van Hoefdraad afgelopen donderdag 23 juli in de avond voor het laatst een signaal gegeven in Nickerie. Ook is nu onthuld, dat er vier leden van zijn interne staf en twee leden van de bewaking, niet zijn te vinden. Naar verluidt, zijn twee lijfwachten die in dienst waren van de Centrale Bank van Suriname, ook verdwenen. Ook zijn er personen die hoge functies bekleedden op het ministerie van Financiën, nu niet meer op Surinaamse bodem. Het gaat hierbij om de secretaresse op het ministerie van Financiën, J.P en een consultant van het ministerie van Financiën, J.T.B., die zeer recent naar Nederland zijn vertrokken. Ook Donovan B., hoofd van het Bureau voor de Staatsschuld, die als rechterhand van Hoefdraad functioneerde, is sinds februari naar de Verenigde Staten van Amerika vertrokken en niet te vergeten Bernard F.K., de buitenlandse consultant van Financiën is sinds februari naar Panama vertrokken en niet meer teruggekeerd. Vordering PG Begin vorige week stuurde de procureur-generaal, mr.Roy Baidjnath-Panday, een verzoek aan DNA om Hoefdraad in staat van beschuldiging te stellen. Een eerdere poging werd in april afgewezen toen de NDP coalitie, tegen het verzoek van het Openbaar Ministerie (OM) stemde. De nieuwe assemblee heeft Hoefdraad naar verluidt vorige week geïnformeerd, dat er een nieuwe vordering tegen hem is ingediend. Grens De grens met Guyana valt zoals bekend moeilijk totaal te bewaken, waardoor illegale oversteking toch mogelijk is. Officieel is de grens met Guyana in verband met het Covid-19 coronavirus al 4 maanden gesloten.