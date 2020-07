Onder de vorige regering zouden heel wat burgers bereidverklaringen hebben ontvangen voor een perceel te Altona, in het district Wanica. Er zouden vooral jongeren en mensen die in woningnood verkeren, in aanmerking zijn gekomen. Beide groepen maken zich nu zorgen, zij vrezen dat het project aan de kant wordt gezet en dat zij niet in aanmerking komen voor een beschikking. “Ik hoop niet dat er politiek hiermee wordt bedreven, omdat ik al blij was met mijn verkregen perceel”, zegt een universiteitsstudent tegenover de krant. Volgens haar heeft zij alle kosten betaald voor het verkrijgen van haar beschikking, maar door de situatie rond corona en de regeringswisseling, konden zaken niet worden afgerond. “Men heeft mij voorgehouden dat de huidige regering de stukken zal moeten tekenen, maar ik houd mijn hart vast, omdat ze straks ervan uitgaan dat het om een NDP-project gaat. Ik heb de normale procedure gevolgd, dus hoop dat ik het ook daadwerkelijk krijg”, zegt de student. Ook mevrouw J.H. zegt zich zorgen te maken. Zij zegt blij te zijn met een perceel, omdat ze al jaren in een huurhuis woont. “Ik ben een alleenstaande moeder en betaal al jaren voor een huurwoning. Ik had reeds plannen om te starten met de bouw. Ik hoop alleen dat de huidige minister van RGB de beschikkingen spoedig tekent, zodat ik ook iets voor mijn kinderen kan achterlaten”, zegt zij.