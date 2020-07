De rechter-commissaris (RC) heeft het verzoek van de advocaten Murvin Dubois en Raoul Lobo, om hun cliënt Faranaaz Alibaks Hausil (directielid CBvS) in vrijheid te stellen, onlangs afgewezen. Eerder werd door het Openbaar Ministerie (OM) aan deze advocaten een verbod opgelegd hun cliënt te spreken. Hausil werd aangehouden in het kader van het onderzoek van het OM, waarbij Robert van Trikt en Gillmore Hoefdraad, ervan worden verdacht zich schuldig te hebben gemaakt aan overtreding van artikel 18 en 21 van de Bankwet en artikel 13 van de Anti-corruptiewet. Advocaat Dubois zei in het radioprogramma ABC Actueel, dat hij hoger beroep zal aantekenen, omdat hij geen reden ziet voor de aanhouding van Hausil. “Hausil werd opgeroepen voor verhoor, echter kon ze vanwege ziekte niet direct reageren op de oproep. Op een gegeven moment, bleek dat haar ziektebeeld langer zou duren. Echter wilde ze op geen enkel moment, het verwijt worden gemaakt dat ze met vertragingstactieken bezig is, dus heeft ze mij uit die hoofde benaderd, haar juridisch bij te staan. Haar gezondheid liet niet toe om gehoord te worden”, zei Dubois. Volgens hem heeft men direct het dwangmiddel van in verzekering stellen toegepast, toen Hausil zich eindelijk op 14 juli aanmeldde. Dubois zei, dat Hausil bij elk verhoor verklaringen heeft gegeven. Volgens hem zijn er geen belastende verklaringen gedaan tegen de ex-minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad. Ook zei Dubois, dat hij zijn cliënt vanaf de dag van haar aanhouding, niet heeft kunnen spreken. “We gaan nu naar rechtsmiddel II, en dat wil zeggen dat we in hoger beroep tegen het besluit van de RC gaan. Ik zie geen gronden voor de aanhouding van mijn cliënt, echter vindt het OM dat die aanwezig zijn. Dus daar kunnen partijen aanzienlijk verschillen, maar zoals ik het dossier heb doorgenomen, kan ik u zeggen dat ik vanuit de verklaringen van alle drie directeuren, geen belastende verklaringen kan herleiden richting Hoefdraad”, aldus Dubois. Hij zei dat zijn cliënt Hausil, consistent is geweest in haar verklaringen. “Als wij het beroep hebben ingediend, horen we binnen twee dagen wanneer het hof klaar is om ons verzoek in behandeling te nemen”, aldus Dubois.