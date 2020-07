De nieuwe minister van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), Prahlad Sewdien, zegt tegenover de media, dat de Inter-American Development Bank (IDB) opheldering heeft gevraagd aan het ministerie over de VW Amarok, die de voormalige LVV- minister Rabin Parmessar, voor SRD 20.000 heeft gekocht. Inmiddels heeft Parmessar het voertuig ingeleverd op het hoofdkantoor van het ministerie. Minister Sewdien vindt dit een goed besluit van Parmessar. “Het is heel goed dat hij dat gedaan heeft. Dat ministers aanspraak maken op de auto die ze hebben gereden en die tegen de getaxeerde waarde mogen opkopen, is een feit. Maar helaas was deze auto die Parmessar opkocht, gekocht door de IDB in het kader van een lopend project voor LVV dat door de IDB gefinancierd wordt. De IDB heeft dan via een brief om opheldering gevraagd, er is toen door gecommuniceerd met Parmessar, zodoende is de auto ingeleverd”, aldus Sewdien. Volgens Sewdien, kon de auto in kwestie niet opkocht worden, omdat het project nog loopt en het voertuig daarvoor ingezet wordt. “Hij heeft kennelijk de verkeerde auto meegenomen”, zegt Sewdien. Hij geeft aan, dat er verder geen gebreken zijn op het ministerie waarover het de scepter zwaait. Tweede auto ingeleverd Het ministerie van Openbare Werken (OW) is belast met de coördinatie van overheidsvoertuigen. In het kader hiervan is de nieuwe OW-minister, Riad Nurmohamed, bezig met een grondig onderzoek. Hij wil binnenkort met uitgebreide informatie komen over wat er mis is gegaan met de overheidsauto’s. Hij bevestigt dat de twee auto’s die zeer goedkoop waren opgekocht, ingeleverd zijn. “We gaan een hele transparante lijst maken van alle overheidsauto’s die bij politici, ex-ministers en burgers zijn. Mensen die een overheidsvoertuig thuis hebben, zonder enig doel of die het onrechtmatig gebruiken, ga ik vragen om het vóórdat ik in de media kom, het liever in te leveren. Men heeft misbruik gemaakt van belastinggelden van het volk”, aldus Nurmohamed. ‘’Mensen die bewust misbruik van overheidsvoertuigen hebben gemaakt, zullen uitgenodigd worden voor verweer’’, zegt hij.