Na bijkans vier maanden gesloten te zijn, werden de markten afgelopen maandag weer opengesteld voor het publiek. De marktverkopers die al die tijd thuis zaten, geven aan blij te zijn met de heropening, alleen gaat de verkoop niet zoals zij hadden gehoopt. Volgens hen speelt het feit dat het openbaar vervoer nog niet is opgestart, daarbij een belangrijke rol. “De markt is haast leeg, omdat de mensen niet naar de stad kunnen”, zegt een verkoper. Volgens hem doen de meeste mensen hun inkopen in de buurt, waardoor zij niet naar de markt komen. Hij geeft aan dat indien zaken niet worden genormaliseerd, het een gewoonte zal worden voor de gemeenschap, waardoor de markt straks niet meer hoeft te bestaan. Ook zegt hij dat de meeste standhouders een plekje hebben gevonden langs de straat, waardoor veel stands nog leeg zijn. “De mensen gaan geen taxi betalen om naar de stad te komen als zij toch niet alles kunnen kopen”, zegt een standhouder. Volgens hem is het nadelig dat de verkoop flink is afgenomen, maar zij normaal moeten blijven betalen. “Het zou ook mooi zijn als men ons tegemoet zou komen daarmee, anders kom je niet uit. Je blijft vaak met de spullen zitten”, zegt een marktverkoper. De marktverkopers zeggen dat zij ook geconfronteerd raken met de hoge prijzen wanneer zij hun groenten moeten opkopen. “Zelfs de groenteboer heeft zijn prijzen verhoogd, waardoor wij als wederverkopers ook genoodzaakt zijn daarin mee te gaan”, aldus een standhouder.