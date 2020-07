‘Als wij geen olie hebben kunnen we niet rijden’ In verband met het coronavirus, werd enkele maanden geleden het openbaar vervoer platgelegd. Door de toenmalige regering werden toen enkele bussen ingezet, bedoeld om onder andere verplegend personeel te vervoeren naar de desbetreffende ziekenhuizen. De toenmalige minister van Openbare Werken, Transport, Communicatie en Toerisme, Vijay Chotkan, zou aan de bushouders een brandstofcompensatie hebben beloofd, terwijl ze SRD2 per busrit mochten vragen. De bushouders zeggen nu al drie maanden te rijden, maar tot op heden is de compensatie uitgebleven. Zij hebben daarom besloten in actie te gaan. “Als wij geen olie hebben, kunnen wij niet rijden”, zegt een buschauffeur tegenover een verpleegkundige die zich afvraagt hoe zij dan naar haar werk moet gaan. Volgens de buschauffeur zijn de bussen vaak niet vol zijn waardoor zij niet hun volledige kosten zelfstandig kunnen dekken. “We zijn afhankelijk van die tegemoetkoming om ons werk voort te zetten. Wat wij extra verdienen, is om nog net in ons onderhoud te voorzien. Dit kon ook nauwelijks in de afgelopen maanden, omdat de brandstof door ons werd gedekt”, aldus een buschauffeur. Onder de verpleegkundigen ontstond er commotie, omdat zij niet wisten dat de buschauffeurs in staking zouden gaan. “Je denkt, je maakt je klaar om de bus te halen en dan komt die gewoon niet. Hoe verklaar je dat aan de leiding, die niet belast is met vervoer. Ze zullen er misschien wel rekening houden dat je wat later aan het werk komt, maar een verlofdag zul je zeker niet krijgen. Het is ook haast eind van de maand, dus een taxi moet gezien worden als een onvoorziene uitgave”, zegt een verpleegkundige. De buschauffeurs geven aan niet te zullen rijden, totdat zij hun brandstofcompensatie hebben ontvangen. ‘Wij gaan niet wachten totdat het niet meer te dekken is, vandaar de vroegtijdige actie”, zegt een buschauffeur.