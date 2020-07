De nieuwe regering zit nog maar nauwelijks in het zadel of zij wordt al geconfronteerd met een aantal onprettige zaken die toe te schrijven zijn aan de regering Bouterse II. Er is een regeling waarbij ex-ministers een dienstvoertuig tegen de taxatiewaarde op kunnen kopen. Gebleken is dat overheidsvoertuigen veel te laag zijn getaxeerd zodat de vertrekkende bewindslieden deze goedkoop konden aanschaffen. VHP-fractieleider Asiskoemar Gajadien, zegt tegenover een lokaal medium, dat er een grondig onderzoek gedaan moet worden om erachter te kunnen komen wie achter deze megafraude zit. ‘’Het wegdragen van overheidspullen is de inborst van de NDP’’, zegt hij. “Soortgelijke situaties zijn reeds gebeurd bij het aftreden van Jules Wijdenbosch. Uit gemaakte inventarisaties van toen, werden ook veel onregelmatigheden ontdekt”, zegt Gajadien. De redactie heeft vernomen, dat er computers meegenomen zijn, zodat niet getraceerd kan worden welke strafrechtelijke feiten gepleegd zijn. De voormalig minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij, Rabindre Parmessar, heeft ook gebruikmakend van deze regeling, een VW Amarok gekocht voor SRD 20.000. Vanwege de kritiek vanuit de samenleving, heeft Parmessar besloten het voertuig te retourneren. Hij zei gewoon gebruik te hebben gemaakt van de bestaande regeling en ten onrechte vals beschuldigd te zijn. “Naar aanleiding van alle laster en valse beschuldigingen naar mijn adres, heb ik besloten het betreffende voertuig te retourneren en wel per onmiddellijke ingang”, aldus Parmessar. VHP-parlementariër Mahinder Jogi, zegt tegenover De West, dat Parmessar en de taxateurs beter hadden moeten weten. “Parmessar weet bliksems goed dat het niet kan, hij kent de normen. Hij weet hoe de taxatie tot stand komt. Het is oké, indien hij het voertuig retourneert. Maar als er geen kritiek was geleverd, had hij het lekker meegenomen”, zegt Jogi. Volgens Jogi kan het als crimineel gezien worden, dat voertuigen met belastinggelden van de staat gekocht worden, maar door worden verkocht aan derden voor een appel en een ei. Jogi stelt voor, dat er heel binnenkort een grondig onderzoek gedaan moet worden. “Alles moet achterhaald worden, alle gegevens, nummerbewijs, keuringsbewijs etc., van de voertuigen die er zijn. Met een goede inventarisatie, zal alles boven water komen. Aan de ministers moet voorgehouden worden, dat ze wel een voertuig van de staat mogen opkopen, alleen als ze de juiste procedure gevolgd hebben”, aldus Jogi.