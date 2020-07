De procureur-generaal (pg), mr. Roy Baidjnath Panday, heeft gistermiddag een uitreisverbod uitgevaardigd tegen de ex-minister van Financien Gillmore Hoef-draad. Hoefdraad is door assembleevoorzitter Marinus Bee ook op de hoogte gebracht van de hernieuwde vordering van de PG voor zijn in staat van beschuldiging stelling. Sinds eergisteren is de deurwaarder op zoek naar Hoefdraad, maar tot nu toe heeft deze hem nog niet kunnen bereiken. Naar wij vernemen zijn de Surinaam-se justitiële autoriteiten sinds gisteren op zoek naar de ex- minister, maar tot nog toe hebben zij hem niet kunnen lokaliseren. Uit betrouwbare bron is ons meegedeeld dat zijn telefoon ook uitgeschakeld is en leden van de regering Bouterse kunnen ook geen aanwijzigen geven Hoefdraad is. Verdachte Gillmore Hoefdraad, wordt ervan verdacht, zich schuldig te hebben gemaakt aan overtreding van artikel 18 en 21 van de Bankwet en artikel 13 van de Anti Corruptiewet. Hoefdraad wordt ook ervan verdacht, zich schuldig te hebben gemaakt aan oplichting. In het kader van onderzoek heeft het Openbaar Ministerie (OM) vorige week ook Faranaaz Alibaks Hausil aangehouden en in verzekering gesteld. Zij was onderdeel van de directie van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) en bekleedde de functie Legal, Compliance & International Affairs. Hausil zou verklaringen hebben afgelegd bij de politie, die in strijd zijn met de waarheid. Zij is aangehouden in het kader van het onderzoek van het OM, waarbij Robert van Trikt en Gillmore Hoefdraad, verdacht worden de Bankwet en de Anti Corruptie-wet te hebben geschonden. Hausil en Hoefdraad worden verdacht, zich schuldig te hebben gemaakt aan oplichting, waarbij Hoefdraad 17 panden heeft verkocht aan de CBvS voor Euro 105 miljoen. Het trio wordt vanwege hun handelingen verdacht de Centrale Bank ernstig te hebben benadeeld. Uit onderzoek is gebleken, dat door Hausil als verdachte te verhoren, er nu feiten en omstandigheden bekend zijn geworden, die nieuw licht werpen op de vermeende betrokkenheid van andere personen in deze zaak, waaronder Gillmore Hoefdraad. Juristen hadden vorige week al gezegd, dat de aanhouding van nog een directielid, tot een hernieuwd verzoek van de procureur-generaal aan DNA zou leiden om Hoefdraad alsnog in staat van beschuldiging te stellen.