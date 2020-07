“Er zijn intussen twee vaartuigen aangehouden nabij onze oostgrens. Een derde vaartuig is bij het naderen van de controlerende instanties, uitgeweken naar Frans-Guyana. Dat valt buiten de grenzen van Suriname, dus hebben wij niets daaraan kunnen doen”, zegt kolonel Jerry Slijngard naar aanleiding van de geruchten dat de controle bij onze grenzen zou zijn verslapt. Slijngard zei dat dit hem niet bekend is en dat de opdracht nog steeds is om de controles op de reguliere manier te laten geschieden. Dat houdt in dat de mensen door een medische screening moeten alvorens zij hun weg wensen te vervolgen. Slijngard bevestigt dat de oostgrens nog steeds een grote uitdaging is en dat de patrouilles tussen Albina en Snesi Kondre zijn opgevoerd. Hij geeft verder aan dat het managementteam op dit moment bezig is een missie voor te bereiden om te vertrekken richting de oostgrens, dit zodat men na kan gaan wat daar mis gaat en wat men zou kunnen doen om het stijgende aantal coronabesmettingen aldaar te verminderen. “Ik moet heel eerlijk zijn over de uitdagingen, maar ik denk niet dat het onoverkomelijk is”, aldus Slijngard. Hij ging ook in op de nieuwe structuur met betrekking tot de repatrianten. Volgens Slijngard zullen deze niet langer in overheidsquarantaine worden geplaatst bij aankomst, maar moeten ze zelf in thuisquarantaine. Hij geeft aan dat op dit moment er wordt gekeken naar de mogelijkheid voor nieuwe quarantaineruimtes en dat zij ook in het binnenland zijn gestart met het identificeren van dergelijke ruimten. “Tot op dit moment hebben wij nog steeds de bestaande quarantaineruimtes en zal in overleg met het AZP, de Medische Zending en alle andere actoren gekeken worden naar andere mogelijkheden”, aldus Slijngard.