‘Alles was bij eerste aantreden reeds weg’ De Raad van Ministers (RvM) hield gisteren zijn eerste ministersvergadering in het Dr. Ir. Franklin Essed Gebouw, aan de Drs. Sophie Redmond-straat. De nieuwe ministers van het kabinet Santokhi hebben afgelopen vrijdag, de ministeries formeel overgenomen, bij deze overname werden ze gelijk met enkele nijpende problemen met name geen kantoorbenodigdheden etc., geconfronteerd. Tijdens de raadsvergadering hebben zij, de problemen die zij op hun ministeries bij aantreden hebben ontdekt, aan de orde gesteld. De bewindslieden gaven te kennen dat er een heleboel ontbreekt, desondanks beloofden zij dat niets hen zal weerhouden om goed werk te verrichten. Vicepresident Ronnie Brunswijk zij net als president Santokhi, geen enkel voertuig te hebben aangetroffen op zijn kabinet. Ook benadrukte hij, dat ministers op niveau zijn met een inventarisatie en beloofde dat die vrijdag aanstaande gepresenteerd wordt. “Alles was bij het eerste aantreden al weg! We hebben geen enkele auto gezien”, aldus Brunswijk. Momenteel wordt volgens Brunswijk alles grondig onderzocht, om later met de juiste informatie naar buiten te treden. Vernomen wordt, dat er los van de overheidsvoertuigen meer gesaboteerd is.