Het wordt steeds duidelijker ex-ministers , hoge en laag geplaatste ambtenaren die hebben gewerkt onder de regeringen Bouterse gedragen zich momenteel als rovers en plunderaars van staatsmiddelen. Op een gisteren gehouden perconferentie ten kantore van de vice-president Ronnie Brunswijk, werd ook duidelijk dat ook daar ambtenaren, die vermoedelijk nog steeds ter plekke werkzaam zijn, apparatuur en voertuigen hebben verduisterd. De vice-president deelde bijvoorbeeld mede dat hij op zijn kabinet geen enkele dienstauto heeft aangetroffen. Heel vreemd is dat, want het is bekend dat de vice-president Adhin tijdens zijn ambtsperiode, de beschikking had over meerdere wagens waaronder zijn eigen indrukwekkende SUV van het merk Toyota. Waar zijn al deze voertuigen naartoe? Nou het antwoord is niet zo moeilijk, de wagens zijn via een duistere regeling met veel onduidelijkheden, voor een appel en een ei gekocht door ambtenaren op het kabinet van de vice-president, en in andere gevallen gewoon meegenomen door ambtenaren in lagere echelons van het overheidsapparaat. En dat allemaal met de bedoeling, wagens die met belastingpenningen zijn gekocht te verduisteren. Er wordt momenteel op zeer corruptieve wijze gerommeld met autopapieren en kentekenplaten, alleen maar om overheidsbezit te verduisteren. De nieuwe coalitieregering onder leiding van president Chandrikapersad Santokhi moet onder geen beding deze grootschalige oneigenlijke toeeigening van staatsbezit accepteren en de voertuigen zonder terughoudendheid allemaal terugvorderen. Geef al deze gasten, die denken auto’s voor wegwerptarieven en staatsbezit zijnde te kunnen bemachtigen, het nakijken en schakel de procureur generaal in. Laat alle voertuigen wederom terugvallen in de boezem van de staat, en geef de mensen die dachten voor een krats dure auto’s te kunnen bemachtigen, hun kleingeld terug. De president weet beter dat er momenteel geen nieuw wagenpark voor ministers en ministeries kan worden aangeschaft. Ook is het huidige kabinet niet in staat voor alle 17 ministeries, nieuwe inventaris aan te schaffen. Ook de computers , printers en andere apparatuur bestemd voor de communicatie met de samenleving, die al zijn ontvreemd, moeten terug. En wie niet wenst te horen, moet maar in aanraking komen met de politie en de vervolging, want wat nu gebeurt, is pure fraude en diefstal. Wij spreken de hoop uit dat de oud commissaris van politie en thans president van Suriname de werkarmen van de justitie laat werken en deze verduisteringen aanpakt. Los van het feit dat de staat wederom zwaar wordt benadeeld, is er nu hier sprake van een enorme mate van politieke destabilisatie van lieden uit de vorige regering naar de regering van Santokhi toe.