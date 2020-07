Ramadhin kondigt gewijzigde aanpak aan Suriname meldt vandaag zijn 22e en 23e Covid-19 dode. In beide gevallen gaat het om personen ouder dan 60 jaar. Er zijn nog geen verdere details beschikbaar. De Covid-19 website wordt vanavond om 20.00 uur verder bijgewerkt. Minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid benadrukte gisteren tijdens een persconferentie, dat de Covid-19 aanpak wordt voortgezet en dat er slechts aanpassingen gedaan zullen worden. Er komt volgens hem wél een nieuwe organisatiestructuur, maar het beleid wordt voortgezet. De bewindsman laat zich nu door diverse instellingen informeren over de situatie. Ramadhin heeft hierbij de beschikking over een taskforce, die zich richt op vier pijlers binnen de covid-aanpak, namelijk de handhaving, ondersteund door DNV, Juspol en Defensie. Voorts de medische pijler met een outbreak managementteam. Economie en maatschappij zijn de derde pijlers, waarin alle ministeries en maatschappelijke groeperingen bij de aanpak betrokken zullen worden in de richting van normalisatie. De vierde pijler is die van de voorlichting en of communicatie, omdat het gedrag van de gemeenschap bepalend zal zijn voor de verdere maatregelen die de overheid zal moeten nemen om Covid-19 het hoofd te bieden. Het aantal geïnfecteerden blijft toenemen. De regionale gezondheidsorganisatie PAHO vreest dat er momenteel sprake is van ‘community spreading’, terwijl officieel nog code rood geldt. Dit houdt in, dat de situatie nog beheersbaar is en de verspreiding in clusters plaatsvindt. Vrijdag is er een spoedvergadering van de Raad van Ministers, waarbij de verder te nemen maatregelen worden besproken en eventueel afgekondigd.