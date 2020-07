BGVS bevestigt tekort De gezondheidszorg in ons land, wordt ernstig in gevaar gebracht door het niet beschikbaar zijn van essentiële geneesmiddelen en medische hulpmiddelen, waardoor de gevolgen uiteindelijk niet meer te overzien zijn. Levensreddende medicamenten, zoals voor de chemotherapie bij kankerpatiënten, zijn niet of in voldoende mate aanwezig en een aanzienlijk deel van de geneesmiddelen voor patiënten met hiv, zijn momenteel nog maar voor minder dan een maand landelijk voorradig. Sinds begin dit jaar is de situatie voor wat betreft de voorraad aan middelen voor de chemotherapie en de hiv-remmers, een zorgpunt voor de zieke mens. BGVS & VvA Het Bedrijf Geneesmiddelenvoorziening Suriname (BGVS), is de instantie die ervoor zorgt dat de medicijnen worden geïmporteerd en heeft tegenover de pers bevestigd, dat het al maanden aan de overheid kenbaar heeft gemaakt, dat het geld nodig heeft voor de aanschaf van de nodige medicijnen en medische verbruiksartikelen. Ook de Vereniging van Apothekers (VvA) had op 9 april 2020, de noodklok hierover geluid. Zij liet in een communiqué weten, dat deze tekorten zijn opgetreden, ofschoon zij meerdere malen de bevoegde instanties hierop had geattendeerd. De bevoegde autoriteiten, en in het bijzonder het ministerie van Volksgezondheid onder leiding van de gewezen minister Antoine Elias, heeft de afgelopen maanden, geen enkele waarneembare actie ondernomen om de dreigende tekorten aan belangrijke geneesmiddelen en medische hulpmiddelen, weg te werken. Door het tekort aan belangrijke geneesmiddelen maar ook essentiële medische hulpmiddelen, dreigt er al geruime tijd volgens onze medici een ernstige situatie binnen de gezondheidszorg te ontstaan, hetgeen op zich nog geheel los gezien moet worden van de gezondheidszorg n.a.v. COVID-19. Apothekers verklaarden tegenover de krant, dat dit probleem allang bestaat, maar door COVID-19, hebben de grote medicijnfabrieken wereldwijd stilgestaan. Een apotheker ze ook dat het tekort het gevolg is van de achterstallige betalingen van de buitenlandse rekeningen van het BGVS door de overheid, waardoor er geen nieuwe bestellingen worden aangenomen van Suriname. “Ik ben bang dat bepaalde middelen zoals hiv en kankermedicijnen, snel op zullen geraken in afwachting van de nieuwe bezending. In die tussentijd is iedereen in de ban van de COVID-19 pandemie, maar we moeten niet vergeten, dat ook andere ziekten levens opeisen. Er wordt zoveel aandacht besteed aan coronapatiënten en elke keer als er iemand komt te overlijden, betreuren we dat, maar waarom betreuren we de andere mensen die zijn doodgegaan aan een andere ziekte minder? Ik maak geen onderscheid tussen covidpatiënten en anderen in mijn apotheek, alle patiënten zijn belangrijk. Er gaan momenteel meer mensen dood aan andere ziekten, omdat die verwaarloosd worden vanwege COVID-19”, aldus een bezorgde ziekenhuisapotheker. Tekort Het tekort aan medicamenten komt ook zoals door de Vereniging van Apothekers in Suriname is aangegeven, omdat de vorige regering onvoldoende deviezen beschikbaar heeft gesteld voor de import van geneesmiddelen. De medisch specialisten en de apothekers luidden voor de verkiezingen van 25 mei al de noodklok en gaven aan, het leed dat patiënten wordt aangedaan, onmenselijk te vinden. Patiënten moeten elke 1-2 maanden een bezoek aan de huisarts brengen voor het invullen van een ontheffingsformulier, deze vervolgens ter goedkeuring naar een SZF-kantoor brengen, alvorens zij hun recept voor het desbetreffende medicament, bij een apotheek te kunnen indienen. Het gaat om medicamenten voor patiënten met chronische ziekten zoals reumatische ziekten, dialysepatiënten en sikkelcelpatiënten. Er wordt geen rekening gehouden met het ongemak en de kosten die dit met zich meebrengt voor patiënten die ernstig ziek zijn. De onderdirecteur van BGVS, Shireen Ilahibaks, bevestigde dat op dit moment er inderdaad sprake is van een tekort aan medicamenten voor de behandeling van hiv en kanker. Volgens apothekers wordt al langer geklaagd over de situatie in de gezondheidszorg, maar de schaarste aan chemokuren en hiv-remmers, is nu duidelijk merkbaar voor de patiënten. Ilahibaks schaart zich achter de apothekers, en zegt dat een tekort aan valuta, de oorzaak is en dat BGVS daardoor niet kan voldoen aan de buitenlandse rekeningen. De onderdirecteur zegt verder, dat het Nationaal Aidsprogramma en de Paho ook hebben getracht de remmers die nodig zijn te lenen in het Caribisch Gebied. Ook zegt Ilahibaks, dat het lenen van de remmers bij de buurlanden een bepaalde periode heeft kunnen overbruggen, maar nu is er al zoveel geleend, dat het BGVS vreest dat wanneer de voorraad eindelijk is aangekomen, het toch een groot deel van die lading zal moeten teruggeven. Tot slot zegt zij tegenover De West, dat BGVS er naar uitkijkt snel met de nieuwe minister van volksgezond aan tafel te gaan om deze ernstige zaken te bespreken.