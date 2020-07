Vakantiegeld niet gegarandeerd; tijd om naar IMF te gaan? President Chandrikapersad Santokhi heeft onlangs tegenover vertegenwoordigers van de pers gesteld, dat zijn regering de afgelopen periode met de uitgaande regering ervoor gezorgd heeft, dat er een oplossing werd gevonden voor de betaling van de ambtenarensalarissen over de maand juni. Voor de maand juli is de regering sinds haar aantreden, doende gesprekken te voeren met de vakbonden, de Bankiersvereniging en de Centrale Bank. “Voor het einde van deze week wordt er meer informatie hierover verschaft”, aldus president Santokhi. De overheid heeft de vorige maand een bedrag van ongeveer SRD 350 miljoen geleend bij de lokale banken om de salarissen over die maand te kunnen betalen. De Hakrinbank en De Surinaamsche Bank (DSB) hebben toen ongeveer SRD 250 miljoen aan de regering geleend en de rest van het geld kwam van de andere lokale banken. Naar verluidt gingen de banken toen akkoord met deze kredietverstrekking, omdat het ging om afspraken die waren gemaakt met de nieuwe regering. Voor de maand juli moet er naast de gebruikelijke ambtenarensalarissen, ook vakantiegeld worden uitgekeerd. Naar wij vernemen heeft de regering wederom getracht, een beroep te doen op de lokale banken, maar ons is meegedeeld, dat een groot deel van deze financiële instellingen niet beschikt over voldoende geld om ook deze maand de overheid te assisteren. De grote banken zullen naar verluidt, wel kunnen voorzien in een deel van het geld voor de salarissen, maar de betaling van het vakantiegeld zal waarschijnlijk deze maand niet betaald kunnen worden. Volgens deskundigen heeft president Santokhi het goed gezien, toen hij stelde, dat ons land financieel failliet is. “De uitbetaling van overheidssalarissen en vakantiegelden is niet gegarandeerd en zal voor de nieuwe regering een toverklus worden, want de staatskas is namelijk leeg. Dit werd al overduidelijk toen Suriname onlangs en wel op 30 juni, een aflossingsdeel van 15 miljoen US-dollar en een rentedeel van 8 miljoen US-dollar, moest opbrengen aan de Oppenheimer-lening, wat niet kon worden betaald vanwege het slechte financiële beleid van de regering Bouterse”, aldus een econoom tegenover de redactie. De president heeft de ontstane financiële situatie duidelijk aangegeven in zijn inaugurele rede. De president was duidelijk, toen hij zei dat wij nu een lege staatskas, torenhoge schulden, verzwakte en uitgeholde instituten hebben. Financieel deskundigen stelden tegenover onze redactie, dat nu de tijd echt wel is aangebroken om naar het Internationaal Monetair Fonds (IMF) te stappen. Ook de econoom en oud-bankier Jim Bousaid, heeft inmiddels tegenover journalisten bevestigd, dat Suriname er volgens hem, nu niet onderuit komt voor steun naar het IMF te gaan.