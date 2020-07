Op 17 juli 2020 in de zone Kuip is te Maripasoula, een groep garimpeiros verrast door de Franse veiligheidstroepen. Bij deze actie zijn er 9 boten, 11 buitenboordmotoren, 10 Immarsat satelliettelefoons, 40 gsm telefoons, 5 langeafstandsradio’ s van het type BLU, 1 ton brandstof, 1 ton voedsel en ongeveer 400 g goud in beslag genomen. Ook wapens werden ontdekt en in beslag genomen van de illegale goudzoekers, waarvan een deel ter plekke is vernietigd. Deze politieoperatie heeft de illegale garimpeiros een zware slag toegebracht, aldus de Franse overheid. (Foto’s: Marowijne Nieuws).